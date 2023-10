Especialista revela segredo para checar comportamento controlador em primeiro encontro

Um primeiro encontro pode ser um campo minado - é difícil obter uma impressão confiável da verdadeira personalidade de alguém logo de cara, pois qualquer um pode fingir ser agradável por algumas horas.

No entanto, uma especialista em namoro afirma ter uma maneira de descobrir a verdadeira face de alguém desde o início. Zamaria, 28 anos, é conhecida por compartilhar sua rotina diária com mais de 252 mil seguidores nas redes sociais, de acordo com o DailyStar.

Neste vídeo, que já teve mais de um milhão de visualizações, ela sugere que fazer uma pergunta sobre a opinião do pretendente em relação a gatos pode revelar muito. Zamaria alega que é um "sinal de alerta" se o homem com quem você está saindo tiver uma "reação realmente forte e desagradável" em relação a gatos. Ela explica: "na próxima vez que você sair com alguém, você deve fazer a ele esta pergunta".

Ela teoriza que se um homem reage fortemente a essa pergunta, isso indica que ele não gosta de coisas que não pode controlar, o que pode ser um indício de que ele é um controlador, não apreciando situações imprevisíveis. Se ele reagir negativamente a gatos e disser algo como "Deus, eu não suporto gatos, eles são malvados", você saberá.

Por outro lado, se ele tiver uma reação neutra e disser algo como "gatos são ok", ele "passou no teste". Zamaria argumenta que a maioria dos homens gostam de cães porque são "fáceis de treinar", mas não gostam de gatos porque são "outra história". Ela então perguntou aos seguidores: "o que vocês acham dessa teoria? Eu quero saber a opinião de vocês!".

Usuários do TikTok correram para os comentários concordando com a teoria da especialista. Um usuário disse: "isso é muito verdade, eu não gosto de gatos ou de situações que não posso controlar". Outro acrescentou: "Uau! Meu ex sempre falava sobre o quanto odiava gatos. Ele também era super controlador. Faz sentido".

Alguns, no entanto, discordaram, argumentando que a teoria em si era um "sinal de alerta". Um espectador disse: "acho que não é tão profundo assim". Outro comentou: "não, se ele gosta de gatos, aí sim é um sinal de alerta, haha". Outro escreveu: "essa teoria em si é um sinal de alerta, desculpe, haha". E você, o que você acha dessa teoria?