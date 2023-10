‘É uma supermulher’: canadense de 85 anos completa corrida de 20 quilômetros pela décima vez

Enquanto ela se preparava para iniciar a corrida anual de 20 quilômetros de Cape to Cabot em Newfoundland no domingo, Florence Barron, de 85 anos, pode ter sido subestimada por alguns de seus concorrentes. Ela correu uma maratona de estrada de 20 quilômetros notoriamente “desafiadora” em St. John’s no domingo, completando sua décima corrida competitiva no percurso e vencendo 121 pessoas muito mais jovens.

Barron subiu as colinas íngremes e implacáveis ao longo do percurso em duas horas e 20 minutos, reduzindo em um minuto o tempo do ano passado.

Ela foi a 267ª corredora a cruzar a linha de chegada após uma subida de 150 metros até o topo de Signal Hill, no centro de St. John’s, e foi a única competidora em sua categoria de idade. A atleta diz que começou a correr aos 59 anos, mesma época em que seu marido contraiu a doença de Alzheimer, e usava o esporte como “terapia”.

IMPRENSA CANADENSE/HO-Greg Greening, *CREDITO OBRIGATÓRIO*

“Gosto muito e me sinto bem com isso”, disse Barron sobre seus 26 anos de corrida. “Enquanto eu me sentir bem, acho que vou continuar.”

Embora ela registre tempos impressionantes para sua idade, disse que seu foco não está na velocidade, mas em se sentir bem. Nas corridas, divide a corrida com pausas para caminhada, correndo enquanto for confortável.

A corredora da Terra Nova, Kate Bazeley, que representou o Canadá internacionalmente, diz que a senhora de 85 anos é reverenciada como uma “supermulher”.

Bazeley, 39, diz que todos na comunidade de corrida de Newfoundland estão inspirados e impressionados com o fato de Barron se superar continuamente.

Fonte: National Post

