Donos de Tesla são obrigados a pagar quase R$ 120 mil após dirigir carro na chuva

Um casal britânico está em estado de choque após receber uma fatura exorbitante de R$ 120 mil da Tesla para consertar a bateria de seu veículo elétrico, que alegam ter sido "danificada pela chuva".

Johnny Bacigalupo e Rob Hussey, donos de um modelo avaliado em R$ 420 mil, afirmam que o carro parou de funcionar durante um clima extremo na semana passada. Apesar de insistirem que o incidente não foi culpa deles, eles continuam sendo cobrados pela montadora, que tem Elon Musk como seu maior acionista, de acordo com o Mirror.

O casal, que reside em Edimburgo, Escócia, saiu para jantar no último sábado e chegou ao restaurante sem problemas. No entanto, quando tentaram sair após a refeição, o carro se recusou a ligar.

Eles alegam que esperaram quase cinco horas por assistência na estrada da Tesla e não viram seu carro desde que foi levado. Johnny relatou ao Edinburgh Live: "honestamente, não consigo acreditar que isso tenha acontecido. Quando recebi a ligação, achei que receberíamos uma conta de R$ 3,5 mil ou R$7 mil. Quando disseram mais de R$ 120 mil, meu coração deu um salto, sinceramente".

Ele continuou explicando: "fomos jantar e dirigimos nosso carro até a Frederick Street. Obviamente, estava molhado devido ao clima da semana passada, mas sinceramente, não me lembro de poças enormes ou algo assim. Não é como se estivesse dirigindo meu carro pelas montanhas de Cairngorms. Após o jantar, o carro simplesmente não se movia. Eventualmente, tivemos que entrar em contato com a Assistência na Estrada da Tesla, por volta das 22h. Após algumas ligações ainda mais irritantes e uma tentativa de coleta malsucedida, nosso carro foi coletado por uma empresa adequada para a coleta da Tesla e entregue à Tesla Edimburgo por volta da 1h".

Os donos do Tesla afirmam que o problema ocorreu devido às condições climáticas adversas na Escócia. No entanto, eles não concordam com a responsabilidade pelo dano. Eles afirmam que a empresa disse que o problema foi causado pela água que entrou na bateria devido ao clima. John pressionou os representantes da Tesla sobre se ele ou Rob eram culpados pelo dano, e eles teriam afirmado que era um problema climático.

A correspondência entre o casal e a Tesla confirmou a fatura quase R$ 120 mil. Além disso, um e-mail das relações com o cliente da Tesla comprometeu-se a investigar a reclamação e a responder em nome da empresa. O casal ficou desapontado com o atendimento ao cliente e questiona se o Tesla é adequado para uso na Escócia. Eles acreditam que situações como essa se tornarão mais frequentes.