Doença rara a fez se esfaquear na barriga com faca de cozinha, mas ela não se lembra disso

Uma mãe de Egremont, Cumbria (Inglaterra), enfrentou um episódio chocante quando se esfaqueou na barriga com uma faca de cozinha devido a uma doença genética rara. Charlotte Hewitt não tem nenhuma lembrança do incidente, mas acordou em um hospital seis dias depois de um coma.

O que torna essa história ainda mais complexa é o fato de que Charlotte tem a doença de Huntington, uma condição que afeta progressivamente o funcionamento do cérebro e pode causar problemas de saúde mental e psicose.

estomago

Huntington é uma doença que destrói células no cérebro, afetando a capacidade de mover-se, pensar e comportar-se normalmente. Os sintomas incluem dificuldade de concentração e lapsos de memória, depressão, tropeços e falta de coordenação, além de movimentos involuntários e inquietos dos membros e do corpo.

Mudanças de humor, problemas para engolir, falar e respirar, juntamente com dificuldades de locomoção, também podem ocorrer. Infelizmente, não há cura para a doença de Huntington, mas os pacientes podem receber tratamento para problemas de saúde mental, terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia.

Desafios

Charlotte foi diagnosticada com a doença em 2014, aos 23 anos, após ter seu filho Mason. No início, sua vida continuou normal, mas após cerca de cinco anos, ela começou a tropeçar e sofrer movimentos involuntários.

Ela também começou a esquecer consultas médicas, a deixar o gás ligado enquanto cozinhava e até mesmo esqueceu seu cachorro em um parque uma vez. A situação piorou quando ela começou a se sentir irritada e deprimida, tendo explosões públicas que não conseguia controlar.

Algumas pessoas pensavam que ela estava embriagada ou agindo de forma inadequada durante esses surtos da condição. Com o tempo, Charlotte passou a se sentir envergonhada e como se ninguém entendesse o que estava acontecendo com ela, percebendo que não era culpa sua.

Ela foi posteriormente diagnosticada com psicose, que pode ser causada pela doença de Huntington, e está tomando medicamentos para controlar esses episódios.

Depois do incidente com a faca, que a deixou com sérios ferimentos, Charlotte precisou passar por três cirurgias para salvar parte de seu intestino. Sua recuperação foi lenta e difícil.

No entanto, esse evento traumático serviu como um chamado de atenção para ela. Agora, ela está arrecadando fundos para uma caminhada com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a doença de Huntington. A caminhada foi uma ideia de seu filho, Mason, e ela a fará junto com ele, seu marido Kenny e seu cachorro, de Egremont a Keswick.

Essa história traz à tona a importância de compreender e apoiar aqueles que vivem com doenças raras, como a doença de Huntington, e destaca a necessidade contínua de conscientização e pesquisa sobre essas condições.