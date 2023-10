Comissária leva produto aprovado pela NASA em voos

Uma comissária de bordo experiente, Emily, que já viajou por toda a Ásia e Europa, revelou um segredo que carrega consigo em todas as suas viagens de avião: Ponaris Nasal Emollient, um produto aprovado pela NASA. Esse item, que já foi levado por astronautas em todas as missões Apollo, incluindo as viagens à Lua, está se tornando um essencial para viajantes frequentes, relatou a Mirror.

Imagem: Amazon

Pode parecer curioso que um produto destinado à manutenção da saúde nas condições únicas do espaço seja usado em aviões comerciais, mas Emily está convencida de seu valor.

Ela afirma que o produto mantém sua "cavidade nasal lubrificada" durante os voos a 38 mil pés, oferecendo alívio para narizes entupidos e congestionados. O Ponaris Nasal Emollient é composto por uma mistura de ingredientes naturais, como pinus, eucalipto, hortelã-pimenta, cajeput e caroço de algodão.

Para viajantes frequentes, como comissários de bordo, a combinação de altas altitudes, madrugadas, longas horas de trabalho e o ar reciclado nos sistemas da aeronave pode deixar se sentindo desconfortáveis e vulneráveis a problemas respiratórios.

Emily, no entanto, não vê o produto como uma cura mágica para evitar resfriados, mas sim como uma maneira eficaz de manter a saúde nasal em voos de longa distância.

Imagem: Sabrina Schaller/Pexels

Com o relaxamento das restrições de uso de máscaras faciais em aviões, os viajantes agora estão mais expostos a germes. Um estudo recente publicado no "Journal of Environmental Health Research" revelou que as chances de pegar um resfriado em um avião são mais de 100 vezes maiores do que em sua rotina diária comum.

A pressão do ar em uma aeronave muda mais rapidamente do que a pressão dentro dos seios da face e do ouvido interno durante a decolagem e aterrissagem, o que pode causar sintomas desconfortáveis, como dor, tontura e congestão nasal.

Para combater esses problemas, o Ohio Sinus Institute recomenda o uso de solução salina e spray descongestionante antes e depois do voo.

Imagem: Kenny Eliason/Unsplash

Além do Ponaris Nasal Emollient, Emily também confia em kits de primeiros socorros da marca Protect Life, que contêm itens essenciais, como ataduras e gazes. Ela também inclui cubos de embalagem de compressão Bagail e meias de compressão FuelMeFoot em sua lista de itens indispensáveis para uma viagem mais confortável.

Portanto, para aqueles que viajam frequentemente de avião e desejam manter sua saúde nasal em boas condições, o segredo de Emily, comissária de bordo experiente, pode ser uma solução valiosa. Com a comprovação da NASA por trás do Ponaris Nasal Emollient, parece que ele realmente vale a pena considerar para garantir uma viagem mais saudável e agradável.