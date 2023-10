Coleguinhas de escola aprendem Libras e “cantam” parabéns para garotinho com Down

Alunos de uma escola do MT aprenderam Libras rapidamente para “cantar” Parabéns para uma amiguinha com Down não verbal e fizeram uma festa emocionante.

Vestida de Wandinha do Pantanal, Vitória, a Vivi, completou 9 anos, e ficou surpresa com os coleguinhas de uma escola em Campo Grande. O momento comoveu a mãe da menina e os internautas.

Aos 9 anos, a pequena Vivi tem Síndrome de Down e não fala. Mesmo não sendo surda, passou a usar a língua dos sinais para se comunicar e, desde então, avançou bastante.

A tia Adriana Silva que ensinou os alunos, em menos de duas horas, a língua dos sinais para a festa da Vivi.

A mãe da garotinha teve de batalhar para garantir que a menina ouvinte pudesse ter uma professora de Libras na escola, e conseguiu! Ela era pura alegria.

“Que a nossa luta pela verdadeira inclusão seja exemplo e motivação para milhares de famílias que também cuidam de alguma pessoa com deficiência”, afirmou Suelen.

Reações na internet

Nas redes sociais, muitos apoiadores parabenizaram à iniciativa e elogiaram os alunos, a professora e a mamãe Suelen pelo empenho. “Parabéns, Suelen, pelo seu empenho e dedicação, Deus abençoe grandemente sua vida e da sua família”, reagiu uma internauta.

Outra se emocionou com o Parabéns em Libras. “Que coisa mais linda”, disse.

Segundo uma seguidora, a língua de sinais teria de ser obrigatória na escola. “Perfeito. Libras deveria ser ensinado na escola”, sugeriu.

A professora Adriana foi elogiadíssima por uma internauta.

“Essa prozinha [professora] já tem um lugarzinho no céu. Admiro muito essa profissão, parabéns, Vivi boneca.”

