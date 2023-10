Babá leva criança de 2 anos de férias sem avisar os pais

Uma babá admitiu que o maior erro que já cometeu foi levar uma criança de 2 anos de idade em férias por uma semana - sem avisar os pais. Em uma história surpreendente de falha de comunicação, essa babá viralizou ao compartilhar recentemente sua experiência inusitada nas redes sociais.

A incrível história ocorreu em 1991, quando a babá, então com 20 anos, concordou em cuidar do filho de seu vizinho por uma noite, enquanto a mãe tinha planos. No entanto, um mal-entendido levou a um desfecho inesperado. A babá anunciou que iria de férias por uma semana, e a mãe, devido à falta de clareza na comunicação, respondeu apenas com um simples "bem".

pexels-rene-asmussen-13821255

Imagem: Rene Asmussen/Pexels

Sem meios de comunicação adequados, a babá assumiu que estava tudo certo e partiu com o menino de 2 anos para uma semana de férias em Londres, enquanto viviam em Birmingham. Ela até conseguiu providenciar um berço no hotel para o pequeno, segundo o Mirror.

Durante a semana, a babá levou a criança ao zoológico e passeou pelo Hyde Park, criando memórias inesquecíveis. Felizmente, o menino se adaptou bem à situação e estava se divertindo.

Como não podia entrar em contato com a mãe, a babá enviou um cartão postal para informar sobre a viagem. No entanto, a mãe ficou perplexa, pois não fazia ideia de onde seu filho tinha ido.

pexels-oleksandr-p-12955918

Imagem: Oleksandr P/Pexels

Ao final da semana, a babá retornou com a criança, e a mãe recebeu o menino com um sorriso. Ela então explicou que, quando disse "bem", pretendia voltar na terça-feira seguinte para buscar a criança, não autorizando uma semana de férias. Surpresa, a babá se desculpou e a mãe surpreendeu a todos ao dizer que tinha tido uma "pausa linda" durante a semana.