Atitude de homem pode ter colocado fim a uma amizade de anos

Uma amizade pode ter sido completamente destruída depois que uma das amigas decidiu acreditar no homem pelo qual estava apaixonada e não deu o devido crédito aos avisos da outra.

Levando o caso ao Reddit, a mulher conta que fez de tudo para tentar ajudar a amiga, mas não conseguiu ter sucesso e agora decidiu se distanciar de vez dela.

Sem se identificar, a jovem, de 27 anos, conta que conheceu sua melhor amiga, de 48, enquanto trabalhavam juntas. Desde o início elas acabaram criando uma forte amizade, que se estendeu até mesmo para fora do trabalho.

No entanto, as coisas mudaram depois que a mulher mais velha começou um novo relacionamento amoroso.

“Ela estava divorciada há 8 meses e decidiu instalar o Tinder. Ela conheceu um homem, vou chamá-lo de Jack. Ele tinha 34 anos e, quando vi uma foto dele, o reconheci na mesma hora. Jack era o marido da irmã do meu ex-namorado”.

“Eu tentei avisar que eu o conhecia, mas ela ignorou meus avisos e disse que provavelmente eram apenas pessoas parecidas”, revela a jovem.

Ela tentou ajudar

Seguindo com seu relato, a jovem conta que tentou ajudar a amiga de todas as formas possíveis, mas foi depois que seu ex-namorado apareceu em seu apartamento que as coisas complicaram.

“Ele disse que Jack é um trapaceiro e que sua irmã estava se divorciando dele por causa disso. No dia seguinte eu fui tentar conversar com a minha amiga, e ela disse que eu estava querendo estragar seu relacionamento por ciúmes”.

“Nós deixamos de nos falar por meses e um dia, do nada, ela veio chorando e pedindo desculpas pois ele a havia traído. Eu decidi afastá-la porque durante os meses em que ela se relacionou com ele minha mãe faleceu e ela, que era próxima da minha mãe, se recusou a ir ao funeral por causa de toda situação envolvendo o cara. Eu agi errado”?

Infelizmente, para os usuários do Reddit, ela e a amiga agiram errado nessa história.

“Você pode avisar uma pessoa, mas não pode controlar as ações e escolhas dela”, comentou uma pessoa.

“Depois dela ignorar seu aviso, você deveria ter parado de insistir. No fim, você acabou ficando sem o apoio da sua amiga quando sua mãe faleceu e ela sem o seu apoio depois do término traumático”, finalizou outra.