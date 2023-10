Álcool: consumo responsável para vida social equilibrada

Finalmente, o tão aguardado "sextou" chegou, marcando o início do merecido descanso após uma semana de trabalho e estudo. A sexta-feira é sinônimo de descontração, e para muitos, isso inclui um happy hour ou uma bebida para relaxar.

pexels-tembela-bohle-1089930

Imagem: Tembela Bohle/Pexels

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), não existe uma dose segura de álcool, e a recomendação diária é de nenhuma dose. No entanto, em encontros sociais, alguns ultrapassam esse limite.

O consumo de álcool causa uma série de alterações no organismo, influenciadas por fatores como a quantidade ingerida, a frequência de consumo, a idade e o sexo.

Impactos no organismo:

Cardiovasculares: O álcool aumenta a pressão arterial e pode levar a danos cardíacos e ataques. Cerebrais: Reduz a concentração, julgamento e memória, altera o humor, aumenta o risco de AVC e demência. Hepáticos: Aumenta o risco de câncer de fígado e cirrose. Gástricos: Eleva o risco de úlceras, câncer de estômago e intestino. Hormonais: Diminui os níveis de testosterona e contagem de esperma em homens, afetando a fertilidade, enquanto nas mulheres, pode alterar o ciclo menstrual.

pexels-laura-tancredi-7084575

Imagem: Laura Tancredi/Pexels

Para aqueles que praticam atividade física e buscam ganhar massa muscular, é importante lembrar que o consumo frequente e excessivo de álcool pode prejudicar o desempenho e desestimular os treinamentos, segundo a Metrópoles.

Após uma noite de festa, a ressaca pode ser uma experiência nada agradável, variando de intensidade conforme o consumo. Os sintomas típicos incluem dor de cabeça, desidratação, tontura, mal-estar, náusea, tremores e cansaço. Infelizmente, não existe uma cura para a ressaca, mas há medidas para aliviar os sintomas.

pexels-andrea-piacquadio-3771050

Imagem: Andrea Piacquadio/Pexels

Para minimizar os efeitos:

Evite beber mais do que seu corpo pode suportar: uma bebida para mulheres e duas para homens é um limite razoável. Não beba de estômago vazio; coma antes e durante o consumo de álcool. Hidrate-se com água durante e antes de dormir. Evite beber mais álcool, pois isso pode agravar a ressaca.

Além disso, evite o erro comum de consumir doces ou alimentos gordurosos, que podem sobrecarregar ainda mais o corpo. Opte por refeições leves e beba muita água, soro ou isotônicos.

A inclusão de alimentos ricos em vitaminas do complexo B e ômega-3, como oleaginosas, peixes, folhas verdes e leguminosas, juntamente com chás como boldo, hibisco e gengibre, pode ajudar a aliviar os efeitos do álcool.

O jejum intermitente, combinado com exercícios aeróbicos, é outra estratégia que pode auxiliar o fígado a processar o álcool de maneira mais eficaz. Embora a ideia de um treino intenso no dia seguinte pareça promissora, sua eficácia não é comprovada. Opte por exercícios de baixa intensidade, como caminhadas ou passeios de bicicleta, levando em consideração o quanto você bebeu e como se sente.

Lembre-se de que o consumo responsável de álcool é essencial para manter a saúde e desfrutar de uma vida social equilibrada.