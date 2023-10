Acusado confessa: "eu fiz isso, eu matei, eu sou o assassino"

No julgamento de Jozef Puska, acusado de assassinar a professora Ashling Murphy, o advogado da acusação, Anne-Marie Lawlor SC, revelou que o réu confessou o crime às autoridades. A tragédia ocorreu no dia 12 de janeiro do ano passado, quando Ashling, de 23 anos, foi encontrada morta com 11 ferimentos de faca em seu pescoço enquanto fazia uma corrida após o trabalho. O julgamento ocorre nesta semana.

Lawlor explicou que a evidência apresentada inclui o DNA do acusado sob as unhas da vítima, capturado pelo Forensic Science Laboratories, além de imagens de câmeras de segurança que mostram Puska nas proximidades de outras duas mulheres antes do ocorrido.

A bicicleta "distintiva" de Puska foi encontrada no local onde o corpo de Ashling foi achado.

Outra prova apresentada são os cortes e arranhões no corpo de Puska, que, segundo Lawlor, são consistentes com sua fuga através de uma área de vegetação densa próxima ao canal, evitando ser visto pelas pessoas na cena do crime.

No hospital, Jozef Puska foi entrevistado com a ajuda de um intérprete eslovaco. Ele confessou: "eu fiz isso, eu matei, eu sou o assassino", acrescentando que não teve intenção de cometer o assassinato, mas que agiu em pânico.

Lawlor relatou que Puska disse em inglês a um detetive que não conhecia a vítima e que a esfaqueou quando ela passou de bicicleta, e ele alegou não saber que ela havia morrido por causa dos ferimentos no pescoço.

A defesa argumentou que Puska não conhecia Ashling, mas a promotoria alega que as 11 facadas em seu pescoço não deixam dúvidas de que o acusado tinha a intenção de matá-la ou causar ferimentos graves.

O julgamento, realizado no Central Criminal Court, continua com um júri composto por três mulheres e nove homens, um ano e nove meses após o trágico incidente. Jozef Puska, de 33 anos, enfrenta a acusação de homicídio e a justiça buscará determinar sua responsabilidade no caso.