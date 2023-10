Terapia para ronco pode retardar envelhecimento, diz especialista

Uma terapia comum para ronco, conhecida como máquinas de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), pode ter a capacidade de retardar os sinais de envelhecimento, de acordo com pesquisadores.

Essas máquinas são amplamente utilizadas no Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido para tratar a apneia do sono, um distúrbio sério que afeta cerca de oito milhões de pessoas.

Cientistas do Brasil descobriram que o uso desse dispositivo pode combater o envelhecimento precoce em pessoas que sofrem de apneia do sono, uma condição que interrompe a respiração durante o sono.

A máquina CPAP melhora a qualidade do sono ao aprimorar a respiração. Os especialistas explicam que o sono adicional ajuda a manter o DNA saudável e a reduzir a inflamação perigosa no corpo, segundo levantou The Sun.

O Dr. Sergio Tufik, autor do estudo, enfatiza a importância do sono na proteção contra o envelhecimento e como um fator de risco em pacientes com alterações relacionadas.

Imagem: Kampus Production / Pexels

Funcionamento

O CPAP funciona bombeando suavemente ar em uma máscara usada sobre a boca ou o nariz, mantendo as vias aéreas abertas durante o sono. O estudo mais recente, publicado no jornal "Sleep", analisou os efeitos da terapia CPAP em 46 participantes do sexo masculino com apneia do sono por mais de seis meses. Metade deles passou por terapia CPAP, enquanto a outra metade usou um tratamento placebo.

Cientistas da Universidade Federal de São Paulo descobriram menos inflamação e danos ao DNA no grupo de controle em comparação com o grupo do tratamento placebo. Quando não tratada, a apneia do sono aumenta o risco de doenças cardíacas em 30% e o risco de acidente vascular cerebral em 60%.

Na apneia do sono, as vias aéreas se estreitam tanto que o fluxo de ar fica restrito ou as vias aéreas se fecham completamente. Fatores como obesidade, consumo de álcool, tabagismo, dormir de costas e uma tireoide pouco ativa aumentam o risco dessa condição.

Essa pesquisa destaca o potencial benefício da terapia CPAP não apenas para o tratamento da apneia do sono, mas também para retardar o processo de envelhecimento. A melhoria na qualidade do sono e a redução da inflamação podem ter implicações significativas para a saúde geral e o bem-estar das pessoas que sofrem desse distúrbio do sono.