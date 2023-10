Surpresa aérea: companhias de avião se deparam com ser inesperado ao abrir porão de carga

John Krajewski viajava com seu cachorrinho, o Sputnik, e realizou todos os procedimentos necessários para sua segurança. O pet recebeu um sedativo para cães e Krajewski torceu para seu cãozinho conseguir dormir durante a maior parte do vôo de seis horas no porão de carga. No entanto, o homem presenciou um cenário contrário de seus objetivos desenvolvido abaixo de seus pés. Relato extraído do portal The Dodo.

Após o pouso do avião, a equipe da companhia aérea abriu a porta de carga, a fim de retirar o animal. No entanto, tiveram uma surpresa.

Sputnik já não estava mais em sua caixa. O cãozinho esperava por sua liberação diretamente na porta.

“A equipe disse que abriu a porta e ela estava parada ali como se estivesse esperando o tapete vermelho”, escreveu Krajewski no TikTok.

Embora o animal tivesse tomado seus sedativos, ainda assim não foi o suficiente para fazê-lo descansar durante o trajeto, Sputnik teria permanecido acordado no voo e mastigou a fechadura de metal e os zíperes de sua caixa.

Após ter se libertado, o animal ficou explorando o porão de carga. No entanto, não se sabe ao certo por quanto tempo Sputnik ficou transitando fora de sua caixa.

Assista ao vídeo:

“Ela age como se nada tivesse acontecido e está totalmente bem”, disse Krajewski.

Ainda que Krajewski tenha se sentido grato pelo bem estar de sua cachorrinha, as artimanhas de Sputnik durante a viagem não deixaram de ser preocupantes.

Assombração ou invasão?

Uma mulher chamada Christina Farley enfrentou alguns problemas ao se mudar para seu novo apartamento há dois meses em Medellín, na Colômbia. Coisas bem estranhas começaram a acontecer pelo ambiente, causando receio na proprietária em relação a possíveis atividades paranormais.

De acordo com ela, sua primeira noite no local se resumiu em muito choro e angústia antes de dormir. No entanto, descobriu o que realmente estava por trás e se acostumou com a ideia. Entenda o caso: