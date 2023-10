Sete anos após ter caso, marido volta a trair com mesma mulher

Após sete anos desde um caso extraconjugal, uma esposa se depara com uma descoberta perturbadora: seu marido está repetindo os mesmos erros, envolvendo-se novamente com a mesma mulher. O casal, que compartilha 22 anos de matrimônio, enfrentou a primeira crise quando o marido perdeu o emprego, mergulhando em uma depressão.

Durante esse período difícil, a esposa se deparou com mensagens sexuais no telefone do marido, todas provenientes de uma mulher. O que parecia ser um caso consumado quase a destruiu emocionalmente, mas ela atribuiu seu comportamento ao estado emocional abalado do marido na época. Ele prometeu encerrar o caso, e ela o perdoou, especialmente considerando o impacto disso sobre suas filhas, que eram jovens na época.

A situação melhorou quando o marido conseguiu um novo emprego, trazendo um alívio à família. Contudo, recentemente, uma semana atrás, algo pareceu suspeito. O marido mencionou um curso de treinamento durante o fim de semana, o que nunca havia acontecido antes.

Enquanto realizava tarefas domésticas, a esposa, desconfiada, perguntou se havia algo para lavar antes da viagem. Para sua surpresa, um pedaço de papel com o nome e o número da mulher com quem o marido havia traído sete anos antes caiu de suas calças.

A esposa ficou furiosa, e o marido não conseguiu negar nada. Ele admitiu que ela havia aparecido em seu novo local de trabalho, e eles aparentemente planejavam um fim de semana juntos. Agora, ela enfrenta um dilema: seguir o conselho que já deu a amigos com parceiros infiéis, que é "duas chances e está fora", ou adotar uma abordagem diferente.

Em busca de orientação, a esposa se volta para conselhos de relacionamento, preocupada e desolada. Ela merece uma explicação e precisa entender por que o marido repetiu o mesmo erro. Embora o perdão e o esquecimento estejam distantes, ela ainda não decidiu se deseja encerrar o casamento.

Especialistas recomendam buscar a ajuda de um terapeuta para processar as emoções e, em seguida, convidar o marido para aconselhamento conjugal. A reincidência com a mesma mulher após sete anos indica que há questões profundas no relacionamento que não foram resolvidas da primeira vez. Reconquistar a confiança será um desafio significativo. As informações são do The Sun.