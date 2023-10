Policial britânica é estuprada na base da Torre Eiffel, em Paris

Uma policial britânica sofreu um terrível ataque na noite de segunda-feira, enquanto visitava a base da Torre Eiffel, em Paris. A vítima relatou que foi emboscada por um homem que estava armado com uma faca no Champ de Mars, resultando em um ataque traumatizante.

pexels-alex-azabache-4039924

Imagem: Alex Azabache / Pexels

Após o agressor fugir da cena do crime, a policial britânica imediatamente contatou as autoridades francesas. Ela explicou que havia vindo a Paris por apenas dois dias, acompanhada por uma amiga, e que o ataque ocorreu quando ela estava explorando o famoso monumento parisiense.

A vítima descreveu o momento aterrorizante em que o suspeito sacou uma lâmina e tentou agredi-la. Após o incidente, a policial recebeu atendimento dos bombeiros no local.

pexels-mathias-reding-4489423

Imagem: Mathias Reding / Pexels

As autoridades parisienses agiram com rapidez e eficácia. Cerca de uma hora após o ataque, um homem de 35 anos, que coincidia com a descrição fornecida pela vítima, foi detido pelas forças de segurança. O jornal "Le Parisien" informou sobre a prisão do suspeito.

pexels-kindel-media-7714892

Imagem: Kindel Media / Pexels

Uma investigação minuciosa está atualmente em andamento, sob a supervisão da Terceira Circunscrição Policial Judiciária. As autoridades estão determinadas a esclarecer todos os detalhes desse incidente chocante e garantir que a justiça seja feita.

O Ministério das Relações Exteriores foi notificado sobre o incidente, embora ainda não tenha emitido um comunicado oficial. A comunidade internacional está acompanhando de perto este ataque à policial britânica na base da Torre Eiffel e aguarda atualizações sobre o caso.