Pai é expulso de festa com pizza sem glúten por alimentar seu filho com lanche "normal"

Um pai se viu no meio de uma polêmica após ser expulso de uma festa infantil com pizza sem glúten por dar um lanche "normal" ao seu filho faminto. O aniversariante, chamado Tim, sofre de uma alergia alimentar tão grave que já o levou ao hospital diversas vezes.

No convite do aniversário de seu afilhado, estava escrito em letras garrafais: "FESTA SEM GLÚTEN". No entanto, o pai trouxe os lanches favoritos de seu filho de 2 anos, caso ele ficasse com fome durante o evento - sabendo que esses lanches continham glúten, segundo levantou o The Mirror.

Ele compartilhou a história no Reddit e explicou: "descobri que os pais de Tim haviam contratado um caminhão de pizza que faz todas as pizzas sem glúten, e eu estava realmente empolgado, já que adoro experimentar alimentos que nunca comi antes. Eu não costumo comer alimentos sem glúten, então estava ansioso para experimentar".

No dia da festa, o pai e o filho chegaram e se sentaram em mesas de piquenique com o aniversariante, Tim, e seus pais, enquanto a pizza sem glúten estava sendo preparada. No entanto, surgiu um problema quando o filho começou a chorar de fome e não queria esperar para comer.

Crianca-brincando-Yan-Krukau-Pexels-2

Imagem: Yan Krukau / Pexels

Relação

"Como pai, aprendi a sempre ter comida à mão para ele", explicou. "Tirei um pacote de cereais que eu tinha na bolsa para ele e o deixei petiscar até que a pizza estivesse pronta. A família do meu afilhado começou a me olhar com raiva".

"Em pouco tempo, Tim começou a chorar porque, aparentemente, os cereais continham glúten e, sempre que ele via um alimento que não podia comer, tinha um colapso", acrescentou. "Isso nunca foi um problema nos últimos sete anos, talvez porque sua condição tenha piorado ultimamente, não tenho ideia".

Tim correu para os pais chorando, alegando que o pai estava se gabando de poder comer alimentos com glúten. Irritados com o ocorrido, os pais reagiram gritando com o pai que infringiu a dieta do aniversariante.

"Eles disseram que eu tinha arruinado o grande dia dele e que eu era um idiota por impor meu estilo de vida a ele quando claramente é algo que ele nunca poderá ter", relatou.

Pai-alimentando-filho-Kampus-Production-Pexels

Imagem: Kampus Production / Pexels

Expulsão

Tim e seus pais pediram ao pai que saísse após esse episódio que aparentemente arruinou a festa de aniversário da criança. O pai deixou a festa com seu filho, mas não conseguia entender como um acesso de birra de uma criança causou tanta controvérsia e se ele estava, de fato, errado.

"Dias se passaram e não tive contato com a família. Eu realmente não me importo com eles, mas me importo com Tim e não vejo problema", disse ele. "Será que sou realmente o idiota?".

Um usuário do Reddit explicou por que os pais de Tim ficaram tão chateados, escrevendo: "eu tenho doença celíaca e até mesmo a menor quantidade de contaminação cruzada na ingestão de glúten me faz passar mal, e isso me levou ao hospital duas vezes. A dor era tão intensa e a inflamação estava fora de controle".

Mas eles acrescentaram: "eu realmente não acho que você seja um idiota por isso, porque você estava apenas alimentando seu filho, mas da próxima vez faça isso discretamente e também certifique-se de limpar a área devido ao potencial de contaminação cruzada".