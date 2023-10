Mulher se livra de um encontro ruim ao proibir homem de usar o banheiro de sua casa

Uma jovem de 22 anos pode ter escapado de um grande problema ao proibir o homem com quem estava saindo de usar o banheiro de sua casa. Ela compartilhou seu relato no Reddit como forma de alertar outras jovens.

Sem se identificar, a mulher conta que recentemente saiu com um rapaz que conheceu no Tinder algumas semanas antes. Durante o encontro tudo correu bem, apesar de alguns comportamentos do jovem chamarem sua atenção.

“Ele era meio exagerado e sedutor demais, mas ainda assim parecia um cara legal. Nós moramos em uma cidade universitária e o restaurante que escolhemos ficava perto do meu apartamento, então ele se ofereceu para me acompanhar até minha casa, o que eu achei bem legal da parte dele”.

“Eu agradeci e, quando chegamos, até mesmo tentei marcar um segundo encontro com ele, ao que ele se ofereceu para entrar e mostrar alguns bares legais para podermos escolher. Foi aí que comecei a ficar com receio, pois eu nasci nessa cidade e ele sabe que eu conheço os lugares daqui”, conta.

Ela tomou uma decisão sábia

Seguindo com seu relato, a jovem conta que sugeriu se encontrar novamente com ele pela manhã, para os dois tomarem um café e ele apresentar seus bares preferidos, mas o rapaz não recuou e tentou novamente forçar a entrada no apartamento.

“Ele disse que era cedo e que poderíamos planejar tudo com rapidez em minha casa. Eu desconversei e disse que precisava fazer atividades da faculdade, algo que ele acatou, mas logo me pediu para usar o banheiro”.

“Eu fiquei nervosa na mesma hora, e disse a ele que o banheiro do hall estava disponível, e isso o deixou irritado. Ele me xingou na mesma hora e foi embora irritado. Eu me senti horrível por isso, mas já tive uma experiência ruim que começou assim e não me sinto confortável sendo que sou mulher e moro sozinha”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente e sua decisão rápida pode ter garantido sua segurança.

“Você agiu corretamente! Vocês saíram de um lugar com um banheiro que ele poderia ter utilizado. Ele estava forçando a barra para entrar no seu apartamento”, comentou uma pessoa.

“A forma como alguém reage a seus limites diz muito sobre essa pessoa”, finalizou outra.