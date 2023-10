Mulher processa empresa após a demitirem por ser ‘fofoqueira’; “faltou confiança”

Uma mulher argentina buscou recentemente a Justiça do Trabalho local para processar sua antiga empresa por um motivo peculiar: ela alegou que foi dispensada indevidamente após ser acusada de “fofoqueira”.

Segundo detalha o portal Meganoticias, a colaboradora, que trabalhava há 20 anos no mesmo local e cuja identidade foi preservada, teria usado as redes sociais para espalhar fofocas para outro funcionário contra a chefe e este extorsionar a superior.

Após se inteirar do acontecido, a chefe resolveu demitir a funcionária, acusando-a de “violação da boa fé e do dever de fidelidade” e “perda de confiança”. Ambas as acusações foram rejeitadas pela Justiça argentina.

Inclua mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura:

Os detalhes da decisão da Justiça no caso da mulher

Embora a empresa tenha acreditado que a demissão havia sido válida, o mesmo não opinou o tribunal local. “A acusação que justificou a demissão carece do detalhe que permitiria à autora saber com precisão ou deduzir, de forma inequívoca, quais seriam as informações concretas que foi acusada de ter divulgado indevidamente”, revela o texto da decisão.

Por fim, para embasar a sentença, a Justiça declarou ainda o seguinte: “não há provas de que, antes do despedimento, o empregador tenha realizado inquérito ou sumário interno para demonstrar as acusações que dirigiu contra o trabalhador [...] nem concedeu a possibilidade de efetuar a quitação antes do seu desligamento”. Em linhas gerais, isso quer dizer que não houve comprovação de fato que a ex-funcionária tenha sido “fofoqueira”.

+ Some mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura: