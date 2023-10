Mulher decide não ter filhos com o noivo após ele conseguir a custódia de sua filha e gera conflito (Reprodução/Pixabay - sebagee)

Uma mulher, de 30 anos de idade, revelou não querer ter filhos de seu noivo, 35, no momento, haja vista o homem ter conseguido a recente custódia da filha dele. O texto foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/Misunderstoodqueen24, e extraiu opiniões de diversos usuários.

“Meu noivo conseguiu a custódia de sua filha de 11 anos de idade recentemente, estou cursando enfermagem atualmente e não trabalho. Eu disse ao meu noivo que não quero que tenhamos filhos até que eu termine o curso, pois ter um recém-nascido e sua filha dependente seria difícil para mim”, iniciou o texto na plataforma. No entanto, seu parceiro ficou chateado.

“Ele acha que não quero ter filhos porque a filha dele está aqui agora. Disse a ele sobre estar tudo bem em criar uma criança enquanto estiver no curso, mas não duas. Ele também sente que posso lidar com isso porque não trabalho e apenas vou para o curso”, finalizou o texto.

Opiniões nas redes

“Você não está dizendo não para sempre, está dizendo ‘não’ até que as coisas se acalmem. Estou olhando com desconfiança para a rejeição de sua educação como ‘não trabalho’. Tenho certeza de que aprender a cuidar de pessoas em um ambiente médico requer alguma concentração”, alertou um internauta sobre a possível “falta” de consideração do noivo em relação aos estudos da parceira.

“O quê? Ele só pensa que você está indo para a escola para se divertir e quando terminar, você vai simplesmente sair e ficar contente sabendo que poderia se candidatar para ser enfermeira em algum lugar, se quisesse? Não entendo a lógica dele... Independentemente disso, se você não quer outro filho agora por qualquer motivo, então é isso, ponto final”, defendeu mais um usuário da rede social.

