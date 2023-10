Mulher criticada por retirar "privilégios de esposa" enquanto espera um pedido de casamento

Em um relacionamento, cada casal tem seu próprio ritmo. Alguns optam por tradições como noivado e casamento, enquanto outros não se importam. Contudo, é fundamental que ambos estejam na mesma página sobre esses marcos, pois podem levar a discussões.

Uma mulher se viu nessa situação. Após esperar anos por um pedido de casamento de seu parceiro, decidiu colocar um ponto final e recusar alguns aspectos básicos que ela sente que ele dá como garantidos. Infelizmente, no entanto, parece que isso teve um efeito contrário, e o namorado agora está questionando o relacionamento deles, levantou o The Mirror.

Aos 29 anos, ela escreveu no Reddit: "meu namorado e eu estamos juntos há sete anos. Eu tinha dito que queria estar noiva antes dos quatro anos de relacionamento. Ele concordou na época. Quando estávamos a meio ano de nosso quarto aniversário, eu toquei novamente no assunto do casamento e disse que esperava nos casarmos. Ele estava terminando seu mestrado na época e disse que queria se livrar da dívida estudantil e organizar suas finanças. Eu engoli em seco e entendi que somos parceiros e posso tentar encontrar um meio-termo com ele".

Casal-Separado-Rene-Asmussen

Imagem: Rene Asmussen / Pexels

Um passo adiante

Ela explicou que agora moram juntos e ele está ganhando "bom dinheiro", então pagou uma grande parte de seu empréstimo estudantil. Sentindo que estão prontos para o próximo passo, ela continuou: "tenho visto todos os meus amigos e primos se casando, e é difícil se sentir feliz em uma ocasião tão alegre quando seu dedo anelar está tão vazio e todos começam a perguntar. Ultimamente, meu parceiro está indo bem no trabalho e desfrutando de sua nova vida, e é quase como se ele tivesse esquecido de nossos objetivos pessoais. Quando iniciei uma conversa novamente, pude sentir que ele estava arrastando os pés. Ele não tinha dinheiro suficiente para um anel ou economias para um casamento quando muito bem compraria a moto que ele sempre quis desde criança. Ele disse que nossa vida está boa do jeito que está, 'por que precisamos de um selo de validação do mundo? Você tem seu próprio seguro saúde, então qual é o ponto?'".

A mulher admitiu que a reação dele a deixou arrasada, e ela não pôde deixar de questionar se ele realmente a amava quando sabia que se casar era tão importante para ela. Determinada a conseguir o que quer, a mulher buscou ajuda de sua irmã, que ficou noiva dois anos após iniciar seu próprio relacionamento.

Ela explicou: "a abordagem dela foi simples, mas eficaz. Ela me disse para retirar todos os privilégios de esposa dele até eu obter esse título, que ele tem que 'me conquistar' - não limpando e cozinhando para ele, mudando-se, não pagando suas despesas às vezes - coisas assim".

Afastamento

Ansiosa para experimentar, a mulher decidiu não continuar morando com ele e, no final, não renovou o contrato de aluguel da casa deles. Ela revelou: "meu namorado ficou furioso e me disse que essa é uma forma muito ruim de lidar com as coisas, e que precisamos dessa constância em nossa vida para preservar a intimidade, dizendo que é o tipo de precedente que estou estabelecendo para o nosso futuro casamento".

Determinada, a mulher respondeu às frustrações dele dizendo: "eu tenho sido uma esposa para você sem o título. Eu me entreguei completamente a você, apenas esperando que você faça essa única coisa por mim. Eu esperei o suficiente. Eu realmente não acredito em ultimatos - então, não vou forçar sua mão. Estou simplesmente agindo como sua namorada agora; se você realmente quer que nosso relacionamento volte ao que era, é melhor me dar um upgrade".

Furioso com a resposta dela, o namorado não reagiu como ela esperava, e agora ela se pergunta se agiu corretamente na situação. No entanto, se ela esperava simpatia dos leitores, estava enganada e mais tarde acrescentou uma atualização criticando os comentários das pessoas.

Ela escreveu: "para todos os desinformados perguntando por que eu não faço o pedido, tenho algo a dizer: isso é a coisa mais estúpida que já ouvi. Algumas pessoas gostam das coisas de forma tradicional - e ele e eu somos assim, não há nada de errado em querer isso. Em nossa cultura, em 2023, em relacionamentos heterossexuais, uma mulher faz comentários sobre estar pronta para se casar/querer ficar noiva em sua proposta. Então, cabe ao homem aceitar formalmente propondo ou recusar não propondo, e nessa fase, a mulher que propõe está se envergonhando ao fazer isso".

Casal-Separado-Vera-Arsic-Pexels-1

Imagem: Vera Arsic / Pexels

Problemáticas

As pessoas inundaram rapidamente o post com mais comentários, com uma pessoa dizendo: "pela sua lógica em sua edição, seu namorado rejeitou sua 'proposta' ao não propor. Então? acho que você já tem sua resposta lá?" Outra pessoa respondeu: "meu Deus, o que acabei de ler? Isso é problemático de muitas maneiras. Manipulação, privilégio, insegurança, jogos, retrocesso?".

Um terceiro leitor acrescentou: "sinceramente, parece que você quer casar apenas pelo casamento, não pelo relacionamento. Ele tinha pontos válidos - vocês vivem juntos, funcionam como um casal casado. Você nem parece gostar dele, está apenas irritada por não ter um diamante no dedo".

E outra pessoa criticou: "em que cultura você está vivendo? Eu preferiria viver em uma cultura em que as pessoas têm conversas abertas sobre o que desejam e tomam decisões de vida juntas, em vez de rituais estranhos e codificados. E, se não estiverem satisfeitas no relacionamento, partem, em vez de tentar chantagear o parceiro a se casar com elas, saindo ou parando de cozinhar para ele".