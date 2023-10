‘Me mantém viva’: idosa de 82 anos adotou o pickleball como estilo de vida

O Pickleball se tornou o mais novo esporte que a movimentada Queen City, nos EUA, recebeu de braços abertos, e Elsa Gillis do Channel 9 chegou às quadras com uma mulher local que o usa como uma forma de inspirar aqueles ao seu redor.

Joan Meacham-Wolfe é bem conhecida nas quadras de pickleball do Cowan’s Ford Golf Club ao longo do Lago Norman. Aos 82 anos, ela é a pessoa mais velha em quadra – mas pergunte a um jogador se ele foi derrotado por Joan, é provável que ele admita a derrota.

Seus amigos - e reconhecidamente, a concorrência - a consideram uma inspiração.

“Ela é uma jogadora fenomenal e uma ótima pessoa. Ela me ensinou a jogar”, disse Mo Sandoval, também jogador de pickleball.

Ela disse a Elsa que gostaria que houvesse mais pessoas na faixa dos 80 anos jogando e que adora jogar contra jogadores de todas as idades e níveis.

“Eu digo aos homens, apenas acertem! Bata com toda a força que quiser, não me importo, não estou com medo”, disse ela. “Você só tem a idade que pensa que tem.”

Seu amor pelos esportes começou quando ela era jovem.

“As mulheres da família diziam: ‘oh Joan, você tem que parar de jogar e ficar na cozinha’, você sabe que quando você tem um fogo no estômago devido aos esportes, você não pode desistir”, Joan compartilhou.

Agora, ela passa cinco dias por semana brincando, independente de seu estado de saúde ou idade.

“Eu tenho um disco protuberante. Eu tenho artrite nos joelhos, tenho todas essas coisas, mas deito no gelo pela manhã e venho aqui brincar, vou para casa e deito no gelo”, disse ela. “Se eu não pudesse fazer isso, você poderia muito bem me colocar em um caixão, mas eu poderia tentar lutar com você para sair.”

O que é pickleball?

O pickleball é um esporte de raquete que combina elementos de tênis, badminton e tênis de mesa. Foi criado nos Estados Unidos em meados da década de 1960 e tornou-se rapidamente popular em todo o mundo, especialmente entre pessoas mais velhas, embora jogadores de todas as idades possam desfrutar do jogo.

O jogo acontece em uma quadra semelhante à de badminton, com uma rede no meio. Os jogadores usam raquetes sólidas e uma bola perfurada semelhante a uma bola de tênis de plástico, mas menor. O jogo pode ser disputado em simples (um contra um) ou em duplas (dois contra dois).

Uma característica distintiva do pickleball é o “non-volley zone” (também conhecido como “kitchen”), uma área próxima à rede onde os jogadores não podem realizar voleios (golpear a bola no ar sem deixá-la quicar no chão). Isso incentiva os jogadores a se movimentarem estrategicamente e a trabalharem em equipe, já que o jogo coloca grande ênfase na colocação e controle da bola.

É considerado esporte social e amigável, adequado para jogadores de todas as habilidades e idades. Ele oferece uma excelente maneira de se exercitar, melhorar a coordenação e socializar com outras pessoas.

