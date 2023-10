Ginastas da perriferia vão representar Brasil em competição internacional

As jovens Kerem Santos e Maria Clara Gomes, de 11 e 12 anos respectivamente, estão prestes a fazer história para o Brasil. As ginastas do subúrbio de Salvador (BA) estão de prontas para embarcar rumo a competição esportiva internacional que acontecerá no Peru no mês de novembro.

A história das meninas começou no bairro de Paripe, na capital baiana. Elas se conheceram há seis anos em uma academia e, desde então, têm trilhado um caminho juntas.

A dedicação das jovens ginastas foram finalmente recompensados com a convocação para representar o Brasil no Peru, um feito que enche de orgulho a treinadora Eliana Dantas.

“Eu tinha o sonho de chegar à seleção brasileira, e hoje eu o realizo através delas. Ver as duas atingindo esse patamar é como se eu, quando era criança, também estivesse chegando lá”, declarou a treinadora.

As apresentações serão individuais, com cada ginasta tendo 1 minuto e 15 segundos para executar seus movimentos.

Primeiras conquistas na modalidade

Para conquistar um bom desempenho, as duas ginastas mantêm uma rotina rigorosa, que inclui quarenta horas de treinamento por semana e uma alimentação disciplinada. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, elas continuam a sorrir e ostentam com orgulho as medalhas que conquistaram.

Foto: Reprodução/TV Bahia

Kerem Santos ressalta: “É muito puxado; treinamos das 14h às 20h. Precisamos manter uma boa alimentação e disciplina. Não chegaremos a lugar algum sem isso.”

Maria Clara Gomes acrescenta: “Os atletas treinam e se esforçam para, no futuro, alcançar bons resultados e realizar seus objetivos. E é isso que estamos fazendo agora, construindo o nosso futuro.”

O Brasil tem razões de sobra para torcer por essas jovens talentosas e dedicadas enquanto elas se preparam para representar o país no Peru e competir em nível internacional.

As histórias de superação de Kerem e Maria Clara são um exemplo inspirador de que a determinação e o trabalho árduo podem levar ao sucesso, independentemente dos obstáculos no caminho.

Fonte: G1

