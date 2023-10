Ereções dolorosas: hospitalizações aumentam 41% em uma década, alerta NHS

O número de homens hospitalizados devido a ereções dolorosas que duram horas disparou, revelam dados hospitalares. Um relatório recente do NHS Digital aponta um aumento alarmante de 41% nas internações de pacientes com priapismo na Inglaterra ao longo da última década. Em 2022, houve um total de 363 internações, um salto significativo em relação às 257 registradas em 2013.

pexels-andrea-piacquadio-3771115

Imagem: Andrea Piacquadio/Pexels

A condição, conhecida como priapismo, é caracterizada por ereções persistentes e dolorosas que não estão relacionadas à estimulação sexual. O NHS Digital também forneceu informações demográficas, destacando que a idade média dos pacientes com priapismo é de 39 anos.

Surpreendentemente, seis dos pacientes acometidos pela condição tinham mais de 75 anos, incluindo um homem entre 80 e 84 anos. Em 2021, um paciente que tinha mais de 90 anos foi tratado para o mesmo problema.

O período médio de internação para esses casos é de 1,4 dia, abrangendo diagnóstico, tratamento e recuperação. Embora os números do último ano estejam ligeiramente abaixo do recorde histórico registrado em 2021/22, quando 393 homens foram encaminhados para tratamento, a tendência crescente é preocupante, informou The Sun.

Os médicos apontam diversas possíveis causas para o priapismo, incluindo o uso de drogas como Viagra e cocaína, reações a antidepressivos ou anticoagulantes e raros efeitos colaterais de doenças graves como doença falciforme e leucemia.

michal-parzuchowski-pd0D_JCQx6E-unsplash-1

Imagem: Michał Parzuchowski/Unsplash

Para conscientizar a população, especialistas ressaltam que qualquer pessoa que experimente uma ereção que dure mais de quatro horas e não esteja relacionada à estimulação sexual deve procurar ajuda médica imediatamente. O priapismo, se não tratado prontamente, pode levar a complicações graves, como cicatrizes, impotência e até mesmo amputação.

As opções de tratamento incluem injeções diretas, cirurgia peniana ou drenagem de sangue com uma agulha. É importante que os pacientes em potencial estejam cientes dos riscos e busquem ajuda médica o mais rápido possível.

Este aumento alarmante de casos de priapismo é motivo de preocupação para profissionais de saúde, e os médicos estão trabalhando para entender as causas subjacentes dessa tendência crescente.