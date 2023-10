Brinquedo sexual para mulheres promete uma nova ‘felicidade orgástica’ que muitas estão morrendo de vontade de experimentar

A marca LELO entrevistou quase 9.000 pessoas em todo o mundo para descobrir mais sobre pensamentos e experiências com sexo anal, revelando informações importantes.

De acordo com as mulheres que atualmente não praticam brincadeiras anais, 44% admitem que gostariam de experimentar, como detalhado pelo site Daily Star.

O medo de que a brincadeira anal cause dor, entre outras preocupações, é real. Uma em cada três participantes não conseguirá experimentar porque o seu parceiro se recusa, enquanto 15% não tocam no assunto devido ao estigma.

Das estatísticas mais elevadas, 37% das participantes fazem sexo anal porque querem agradar o seu parceiro, mas uma em cada três disse que pratica sexo anal porque os seus orgasmos são mais intensos do que qualquer outro tipo de prazer.

Embora a indústria do bem-estar sexual pareça favorecer mais as mulheres, parece que há infinitamente mais brinquedos anais (principalmente massageadores de próstata) mais voltados para os homens.

Pensando nisso, LELO lançou um novo brinquedo vibrador, voltado especificamente para mulheres, que chegou oficialmente ao mercado.

O brinquedo é para todas, desde usuários iniciantes até profissionais experientes, e é provável que seja diferente para cada pessoa. Quando se trata de brincadeira anal, a diferença nas expectativas, no trabalho de preparação e nas experiências pode ser bem distinta.

SORAYA Beads é o massageador de contas anais projetado pensando nas mulheres (devido às diferenças na anatomia da parte traseira), mas na verdade é um brinquedo sem gênero que pode ser apreciado por todos.

O novo design apresenta quatro esferas que aumentam gradualmente e destina-se ao máximo conforto ao explorar o prazer anal.

Ainda de acordo com as informações, o colar de contas também tem um desenho perfeito que pretende dar prazer ao inserir as contas, mas também quando puxado dá ao usuário uma onda de euforia. Confira:

Crédito (Reprodução)

Com informações do site Daily Star