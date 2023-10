‘Baby Joelma’: bebê conquista as redes sociais após mesversário com a temática ‘Joelma’

Rayssa comemorou os 6 meses da filha Maya com festa temática. (Reprodução / TikTok Rayssa Fragola)

As celebrações mensais da chegada de uma nova criança na família vêm se tornando cada vez mais comuns. Criativos, os pais aproveitam cada “mesversário” para celebrar a vida do bebê com os temas mais diversos possíveis, mas sempre mantendo a originalidade e os gostos pessoais na escolha dos temas.

Recentemente, a pequena Maya Fragola viralizou na internet por conta do tema inusitado escolhido para celebrar seu sexto mês de vida. A festa organizada por sua mãe, teve o tema de “Joelma” e contou com a pequena caracterizada como a cantora que ficou conhecida pela banda Calypso, com direito a longos cabelos loiros e um microfone.

Segundo Rayssa Fragola, mãe de Maya, a ideia surgiu por ela ser fã de Calypso desde que era criança. Em entrevista ao G1 ela conta:

“Sempre quis usar as roupas da Joelma, sempre disse que quando tivesse uma filha iria fazer esse mesversário, então esperei os 6 meses para caracterizá-la como a Joelma”.

Para compor a festa, e o look da pequena Maya, tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Muito cor-de-rosa, brilhos e referências a hits que marcaram a carreira da cantora Joelma.

Sucesso na internet

A celebração, realizada na cidade de Anápolis, aconteceu no dia 11 de outubro e os registros, compartilhados pela mãe no TikTok, ultrapassaram a marca das 2,5 milhões de visualizações.

Graças ao alcance da publicação, as imagens de Maya chegaram até mesmo as mãos de Joelma, a homenageada. Com a cantora compartilhando os registros em seu próprio perfil, a mãe não conteve a emoção.

“Eu só sabia gritar! Minha ídola, né? Ela tem muitos seguidores, não imaginava que ela iria ver, mas pessoal marcou muito ela nas publicações. Gostei da reação das pessoas que me ajudaram para isso acontecer”.

Ao compartilhar os registros, a cantora fez questão de felicitar mãe e filha pela celebração: “Obrigada por esse carinho. Que a Maya cresça com muita saúde e alegria sempre. Papai do céu abençoe!”

