Arquiteta de MS compra prédio na Itália por um euro

O sonho de muitas pessoas é adquirir um imóvel, e se ele for barato melhor ainda. E o que você faria se soubesse que uma brasileira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul comprou três casas na Itália pelo valor de um euro cada? Provavelmente acharia que é mentira, não é mesmo?

Mas este foi o caso de Paula Magalhães, de 36 anos, que decidiu largar a vida no Brasil em 2018 para conhecer a Itália e de quebra, comprou três imóveis no sul do país pelo valor simbólico de um euro.

A história viralizou e Paula foi personagem de matéria no Fantástico no último domingo e o g1 contou mais detalhes sobre a vida da arquiteta no país.

De acordo com o site, ainda existem imóveis baratos no país, podendo ser adquiridos por 1 euro, cerca de R$ 6 na cotação atual.

Ida para a Europa

“Em Campo Grande eu tinha meu escritório. Tava com uma vidinha tranquila, normal e feliz com a minha casinha e meus cachorros. Mas sabe assim quando você quer um pouquinho mais? Sempre foi um plano morar na Itália, quer dizer, sempre foi um plano morar fora”, explica Paula.

Seu primeiro destino foi Barcelona, mas com bisavós eram italianos, ela resolveu ir conhecer o país e pedir a cidadania.

“Eu pensava em voltar para Barcelona, mas acabei ficando. Fiquei! Há quase cinco anos moro aqui na Itália. Eu encontrei o meu meu lugarzinho aqui”.

A saudade casa fez com que a arquiteta quisesse um espaço seu no país, e a casa de um euro surgiu neste momento.

LEIA TAMBÉM: Policial britânica é estuprada na base da Torre Eiffel, em Paris

“Sempre tive contato com a natureza. Quando vim para Itália, em 2019, senti muita falta deste contato com a natureza e com os animais. Aqui na Itália é uma selva de pedras, as casas são antigas e quase nunca tem uma árvore ou jardim. Eu sentia muita falta disso”.

Para comprar o imóvel, porém, não foi tão fácil, já que a mulher teve que participar de um edital público pela prefeitura de Taranto, com o objetivo de revitalizar o centro histórico da cidade.

“Em 2021 eu participei do edital para comprar um prédio de 3 andares por 1 euro. Ganhei o edital com a maior nota do concurso, foi lindo e emocionante. Muitas pessoas não acreditavam que eu ia ganhar”.

Porém, ela não parou por aí. Além do prédio em Taranto, Paula Magalhães adquiriu outros dois imóveis por um euro cada em Limosano. Paula foi até a cidade Itália para comprar apenas uma casa, mas acabou saindo com duas.

“O projeto chegou na mão dos proprietários, que quiseram passar uma outra casa para o meu nome, no valor simbólico de um euro. Eles falaram que eu ia conservar e tomar conta da casinha que era da família deles”, explica.

Contudo...

Mesmo com o valor simbólico de um euro por cada residência, a arquiteta precisou assinar contratos informando que iria reformar cada uma das residências, o que deixaria tudo mais caro.

De acordo com o texto, além do primeiro euro, Paula teve que realizar um caução que equivale a 12 mil reais para a prefeitura da cidade até começar a obra. O valor será devolvido para a proprietária quando isso acontecer. Ela estima gastar entre 60 e 80 mil euros, entre R$ 320 e 427 mil no total.

Já nas outras duas casas, os investimentos serão menores: cerca de R$ 252 mil no total.

“A reforma vai ser da maneira mais sustentável e econômica possível. Tem muita coisa para fazer. São muitos investimentos! Sim, coisas que inclusive eu posso fazer também ao longo do tempo”, diz a arquiteta.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Mulher processa empresa após a demitirem por ser ‘fofoqueira’; “faltou confiança”

⋅ Polícia faz escavações em busca dos restos mortais de Rania Alayed, vítima de assassinato

⋅ Ginastas da periferia vão representar Brasil em competição internacional