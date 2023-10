75 Anos de sofrimento: uma breve história de Gaza

Gaza, uma faixa costeira situada em antigas rotas comerciais e marítimas ao longo do Mediterrâneo, tem uma história marcada por mudanças de domínio e conflitos. Desde o Império Otomano até os eventos mais recentes, mais de 2 milhões de palestinos enfrentam desafios e lutas diárias em um enclave cercado. Neste relato, exploramos os principais marcos dos 75 anos de história de Gaza.

WhatsApp-Image-2023-10-17-at-22.20.27

Imagem: Valentin Salja/Unsplash

1948 – Fim do domínio britânico: Com o fim do domínio colonial britânico na Palestina no final dos anos 1940, a guerra entre Israel e vizinhos árabes, em maio de 1948, resultou em dezenas de milhares de palestinos refugiados em Gaza. Sob o domínio egípcio, a população triplicou para cerca de 200 mil.

WhatsApp-Image-2023-10-17-at-22.21.32

Imagem: Museums Victoria/Unsplash

Décadas de 1950 e 1960 - Regime militar egípcio: o Egito governou Gaza durante duas décadas sob um regime militar, permitindo que os palestinos trabalhassem e estudassem no país. No entanto, ataques armados palestinos provocaram represálias, e a UNRWA foi criada para ajudar refugiados.

1967 - Guerra e ocupação militar israelense: na guerra de 1967, Israel capturou Gaza, estimando uma população de 394 mil, incluindo refugiados. A presença israelense gerou empregos, mas também crescente ressentimento

WhatsApp-Image-2023-10-17-at-22.23.07

Imagem: British Library/Unsplash

Esse ressentimento da brutalidade israelense dura até os dias atuais.

1987 – Primeira revolta palestina. Hamas formado: a primeira revolta começou em 1987, após um acidente envolvendo trabalhadores palestinos. A Irmandade Muçulmana formou o Hamas, rivalizando com o Fatah de Arafat.

1993 - Os acordos de Oslo e a semi-autonomia palestina: os Acordos de Oslo levaram à criação da Autoridade Palestina, inicialmente com controle limitado em Gaza. O processo estagnou devido a alegações de descumprimento e construções de assentamentos.

WhatsApp-Image-2023-10-17-at-22.25.04

Imagem: Ahmed Abu Hameeda/Unsplash

2000 - Segunda Intifada Palestina: A segunda intifada, em 2000, trouxe violência e restrições, incluindo ataques ao Aeroporto Internacional de Gaza e redução da zona de pesca.

2005 – Israel evacua os seus assentamentos em Gaza: Israel evacuou tropas e colonos em 2005, permitindo maior liberdade em Gaza. No entanto, a economia de túnel prosperou enquanto fábricas e infraestrutura foram removidas.

2006 – Isolamento sob o Hamas: o Hamas venceu eleições em 2006, assumindo o controle total de Gaza. A comunidade internacional cortou ajuda, Israel impôs restrições, a economia inverteu e a violência de Israel contra palestinos aumentou.

2014 - Ciclo de conflito: o ciclo de conflito entre Israel e grupos militantes palestinos afetou repetidamente a economia de Gaza. Um dos piores momentos foi em 2014, com ataques e retaliações.

WhatsApp-Image-2023-10-17-at-22.37.55

Imagem: Reprodução Instagram/Diário da Palestina

2023 – Ataque surpresa: em 7 de outubro, o Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel, desencadeando uma nova onda de violência. Israel respondeu com ataques aéreos, resultando em um dos piores derramamentos de sangue nos 75 anos de conflito. O conflito ainda está em andamento.

Este é somente um pequeno resumo da história de Gaza ao longo das últimas sete décadas, destacando seus momentos-chave de sofrimento, resiliência e conflito.