Raio mata time de futebol inteiro; adversários saem ilesos

Foi uma tragédia que entrou para a história quando, em outubro de 1998, um raio surpreendente e mortal ceifou a vida de um time de futebol inteiro enquanto jogavam em um campo na República Democrática do Congo, na África Central. Na época, o Bena Tshadi empatava em 1 x 1 com os visitantes do Basanga, na província de Kasaï, quando um raio os atingiu em cheio.

Relatórios locais na época afirmaram que 11 pessoas, entre jogadores e espectadores, perderam a vida devido ao impacto direto, enquanto mais 30 pessoas no jogo sofreram queimaduras. O jornal diário "L'Avenir", em Kinshasa, relatou na época: "um raio matou instantaneamente 11 jovens com idades entre 20 e 35 anos durante uma partida de futebol".

Enquanto os atletas do Bena Tshadi infelizmente faleceram, os jogadores do time adversário, Basanga, "curiosamente saíram dessa catástrofe ilesos". Isso desencadeou acusações de feitiçaria na região, uma vez que muitas equipes em toda a África Central e Ocidental são altamente supersticiosas e buscam os serviços de curandeiros.

O jornal acrescentou: "a natureza exata do raio dividiu a população dessa região conhecida por seu uso de amuletos no futebol". Relatos do incidente nunca foram oficialmente confirmados, já que grande parte da área estava afetada pela guerra civil.

Não é a primeira vez que um raio atinge uma partida de futebol, com muitas histórias horríveis e comoventes que entraram para a história. Apenas neste mês, duas pessoas - incluindo um menino de 13 anos - foram diretamente atingidas durante uma partida de futebol.

O garoto foi atingido no peito enquanto jogava em um torneio de distrito na Escola Sele, em Hertford. Um porta-voz do Serviço de Ambulância do Leste da Inglaterra afirmou: "a criança foi levada para o Hospital Addenbrooke em estado crítico e o homem foi levado para o Hospital Princess Alexandra para cuidados adicionais". Dois dias após o incidente, o estado de saúde da criança foi descrito como "grave, mas estável".

Em maio de 2021, o jovem fã do Liverpool de 9 anos Jordan Banks morreu tragicamente após ser atingido por um raio enquanto jogava em um campo de futebol em Blackpool, pelo Clifton Rangers Junior Football Club.

O garoto foi levado ao hospital, mas faleceu pouco tempo depois. Os jogadores do Liverpool prestaram homenagem ao jovem fã aquecendo antes de sua próxima partida com camisetas com o nome dele.

O clube tuitou na época: "You'll Never Walk Alone, Jordan Banks. Apelidado de 'mini-Milner' por seus treinadores, Jordan era uma pessoa brilhante, além de ser um apaixonado jogador de futebol. Estamos todos pensando em seus entes queridos esta noite".