Nome de bebê causa uma grande confusão em uma família

Nomes de bebê são escolhas únicas e que cabem somente aos pais da criança que está para nascer. Em alguns casos as decisões do nome podem ser tomadas com base em preferências, homenagens ou até mesmo a vontade de perpetuar um nome com base em uma tradição familiar.

Porém, quando outra pessoa da família decide utilizar o mesmo nome isso pode ser motivo de confusão.

Foi justamente o que aconteceu com uma família, que decidiu compartilhar o ocorrido no Reddit.

Sem se identificar, um homem compartilhou os sentimentos de sua esposa ao descobrir que o irmão irá nomear a filha com o “nome dos sonhos” dela.

“Minha esposa ficou inquieta depois de descobrir que meu irmão quer usar o nome de solteira dela como o primeiro nome de sua filha. Eu a encorajei a aceitar isso de forma tranquila, mas todos ao redor ficam dizendo que ela não está bem com isso e que a escolha do nome foi inapropriada”, revela o homem.

A esposa pretendia escolher o mesmo nome para sua filha

Seguindo com seu relato, o homem conta que sempre que a esposa escuta sobre o possível nome de sua sobrinha ela tenta agir normalmente, mas que não consegue esconder seu descontentamento.

“Ela é provavelmente a única pessoa que poderá levar este nome para sua próxima geração, e ele estava no topo dos nomes preferidos para nosso bebê, que ainda não está a caminho”.

“Eu vou estar errado se falar para meu irmão e minha cunhada que eles não consideraram os sentimentos da minha esposa ao escolherem esse nome para o bebê”?

Para os usuários do Reddit, ele estará errado pois somente os pais do bebê têm poder de decisão sobre o nome.

“Você está errado, os pais decidem o nome dos filhos e não devem levar em consideração nada além de seus desejos”, comentou uma pessoa.

“Depende da forma como eles estão lidando com isso, se estão te proibindo de usar o nome porque eles vão usar, então siga em frente, caso contrário, você estará agindo de forma errada”, finalizou outra.