Noiva se recusa a permitir a entrada do sobrinho em seu casamento e causa revolta na família

Uma noiva está passando por momentos complicados envolvendo os preparativos para seu casamento. Enquanto ela e o noivo estão certos de que não querem a presença de crianças na celebração, sua irmã insiste em pedir a ela que permita a participação de seu bebê.

Desabafando no Reddit, a noiva conta que desde o princípio ela e o companheiro foram de comum acordo em sua decisão de não permitir a presença de crianças em seu casamento, como nenhuma das duas famílias têm crianças, a decisão foi bem aceita, até que sua irmã anunciou estar grávida.

“Depois de um ano planejando o casamento nós descobrimos que minha irmã estava grávida. O bebê nasce dois meses antes do casamento e ela passou a nos pressionar para permitir a presença dele na celebração”.

“Nós tentamos apresentar algumas soluções a ela e a seu namorado, mas ela quer que o bebê vá até a celebração para aproveitar e apresentá-lo a todos da família”, conta a noiva.

Ela se recusou a permitir

Seguindo com seu relato, a noiva afirmou que não quer o sobrinho em seu casamento, principalmente porque as chances dele começar a chorar durante a celebração são extremamente altas. Além disso, ela diz não se sentir confortável com a ideia de seu casamento se tornar o momento de apresentação do novo membro da família.

“Eu quero todos aproveitando o dia e se divertindo, sei que se o bebê for minha irmã vai largá-lo com nossa mãe e ela não vai poder curtir a festa”.

“Depois que falei minha decisão a ela, minha irmã disse que não será mais minha madrinha de casamento, e eu disse a ela que entendia sua decisão, mas quis saber se isso significa que ela não vai ao casamento. Desde então ela não respondeu”.

“Eu expliquei que a queria lá ao menos para partilhar da cerimônia, mas ela ignorou e também disse que não vai na despedida de solteira porque não pode fazer as atividades que faremos, o que inclui um café da manhã, almoço e uma tarde de pinturas”.

A noiva então questiona se está correta em sua decisão ou se, pelo fato de não querer ser mãe, está exagerando. Para os usuários do Reddit, ela não está exagerando.

“Seu casamento, suas regras. Apenas saiba que sua irmã também tem razão se não quiser comparecer”, comentou uma pessoa.

“Talvez você tenha errado em não ser sincera com ela desde o início, mas é sua escolha ter ou não crianças lá”, finalizou outra.