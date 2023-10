Mulher que fazia bullying recebe resposta épica de vítima anos depois

Bullying é um problema que afeta a vida e as memórias de infância de muitas pessoas, com possíveis impactos na saúde mental das vítimas por anos a fio. Pode se manifestar de diferentes formas, como bullying verbal, físico, psicológico e cyberbullying, afetando pessoas de todas as idades, raças, gêneros e religiões.

pexels-rdne-stock-project-6936409

Imagem: Pixabay

Para a maioria das pessoas, o bullying começa na escola, onde algumas vítimas são alvo de abusos frequentes. Uma mulher compartilhou sua história no Reddit, revelando que foi perseguida pela "garota popular" durante seus anos escolares, sofrendo abusos verbais e sendo tratada como "a excluída".

"Ela passou anos me chamando de nomes horríveis", compartilhou no Reddit. "Dizendo que eu não podia andar em carros normais porque era muito gorda e tinha que ficar na parte de trás das caminhonetes, e que minhas roupas eram todas feitas de lençóis porque eu era muito gorda para roupas normais. E sim, ela me chamava de termos ofensivos toda vez que tinha oportunidade".

Mensagem

Muitos anos depois, quando a mulher estava vivendo uma vida feliz no Japão, sua ex-algoz, a quem ela deu o nome fictício de "Amy", a procurou no Facebook. O tom e a abordagem de "Amy" eram muito diferentes do passado. Ela pediu ajuda relacionada a sua mudança para o Japão.

A mulher decidiu agir de forma astuta e fez "Amy" recordar seu passado. Ela respondeu: "desculpe, Amy quem? Eu te conheço?". Quando "Amy" confirmou sua identidade, a mulher jogou um prato frio de vingança: "ah, certo, Amy, eu lembro. Você costumava me chamar de gorda e usar termos ofensivos comigo com frequência. Como posso ajudar você?".

Como era de se esperar, a ex-algoz não respondeu e a bloqueou em seguida. A mulher estava claramente satisfeita com sua ação, compartilhando: "eu sei que não é algo grandioso, mas foi incrivelmente satisfatório jogar a verdade na cara dela, porque era 100% verdade. Eu poderia ter sido a pessoa madura e dado a ela o conselho que ela pediu, mas não, encontre sua própria informação!".

A história da mulher gerou uma grande reação na comunidade online. Muitas pessoas aplaudiram sua atitude e destacaram a importância de ensinar lições valiosas sobre as consequências do tratamento ruim aos outros.

Um usuário comentou: "é hora de ela aprender que seu tratamento dos outros tem consequências. Você está apenas ensinando lições importantes da vida". Outro observou: "ela jamais atingirá o mesmo ápice que teve quando era adolescente".

Enquanto um terceiro enfatizou: "não é nem um ato de vingança. É hora de ela perceber que seu tratamento dos outros tem consequências. Você está apenas ensinando lições importantes da vida".

Essa história ilustra como as ações do passado podem retornar para assombrar alguém e como é fundamental lembrar que o bullying deixa cicatrizes que duram a vida toda.

A mulher escolheu não apenas se defender, mas também enviar uma mensagem importante sobre o impacto destrutivo do bullying. As informações são do Mirror.