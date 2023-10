Mecânicos se deparam com rosto inusitado ao espiar sob capô do carro: ‘Essa coisa está viva’ (Reprodução/Angie Stark)

Angie Stark, uma residente de Fort Wayne, em Indiana, nos EUA, decidiu parar em um lava-rápido local, a fim de limpar seu carro. No entanto, seu veículo necessitava mais do que uma lavagem: precisava de uma vistoria de resgate. Relato extraído do portal The Dodo.

Assim que a equipe de limpeza do local começou a lavagem no carro, notaram tufos de pêlos saindo da grade frontal. Então perceberam algo de errado no veículo.

“Imagine minha surpresa quando vejo a expressão em seu rosto e ele diz: ‘Essa coisa está viva’”, disse Stark ao The Dodo. “A frase seguinte me fez pular para dar uma olhada: ‘É peludo e está se movendo!’ Seu pelo estava grudado na grade, então não podíamos ver muita coisa.”

No início, Stark e os funcionários imaginaram ser um coelho, mas estavam errados. Quando o capô foi aberto, a criatura correu mais fundo, tornando sua situação um pouco mais complicada do que anteriormente.

Depois de um tempo, funcionários de uma oficina mecânica próxima vieram ajudar os funcionários da limpeza. Foi então que descobriram a identidade da criatura.

“Percebemos que ele era uma marmota grande e infeliz!” Stark disse.

Operação resgate

Apesar de não saber como o animal teria parado dentro do veículo, se iniciou uma operação resgate. O controle de animais foi acionado e o carro foi desmontado nas duas horas seguintes. Finalmente alcançaram a marmota.

“Fiquei muito impressionado com todos os rapazes que foram tão gentis e prestativos!” Stark disse. “Cada um deles mostrou preocupação com esse carinha.”

O animal curioso continuava com uma expressão zangada.

“Ficamos todos aliviados ao vê-lo zangado e saudável na jaula, para ser solto em uma floresta próxima”, disse Stark.

“Não sei por que ele decidiu dar uma volta comigo. Talvez ele estivesse pronto para alguma aventura!” Stark disse. “Tenho certeza de que ele conseguiu mais do que esperava!”