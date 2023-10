Marido se sente "humilhado" por "presente-piada" que esposa comprou para dar-lhe uma lição

A impontualidade pode ser uma questão decisiva, com algumas pessoas sempre pontuais e outras perpetuamente atrasadas. Para quem convive com atrasos constantes, isso pode ser considerado desrespeitoso, enquanto outros podem se identificar com o problema.

Uma mulher, casada com um marido cronicamente atrasado, decidiu abordar o problema de maneira descontraída, mas sua tentativa de fazer piada teve consequências inesperadas, deixando-a desamparada em seu casamento.

Ela compartilhou sua história no Reddit, explicando que, desde o início do relacionamento, há quatro anos, seu marido sempre foi atrasado, mas após o casamento, a situação piorou consideravelmente.

"Isso nunca me incomodou antes", disse ela, "porque ele costumava atrasar cerca de dez minutos, mas desde que nos casamos, ele geralmente atrasa 30 minutos, às vezes até uma hora. Conversei com ele sobre isso, mas ele sempre desconsidera, dizendo que não o faz de propósito e que é assim que ele é".

Em uma saída de compras, ela viu um relógio de plástico barato e decidiu comprá-lo como uma pequena brincadeira sobre sua impontualidade, mas a reação dele não foi nada como ela esperava: "meu marido não ficou feliz quando dei a ele, ele disse que era de muito mau gosto e que eu o estava humilhando por algo que ele não pode controlar. Ele jogou o relógio no lixo e se recusa a falar comigo, não importa o quanto eu tenha tentado".

A esposa, angustiada, sentiu-se terrível porque afirmou que não o fez para humilhá-lo, apenas pensou que seria engraçado e talvez até ajudasse com sua pontualidade. Sua mãe a aconselhou a dar tempo, ironicamente, e acreditava que ele perceberia que era "apenas uma bobagem".

O post gerou muitas reações, com um usuário identificando o cerne do problema: "'não pode controlar'? Ele se atrasa para outras pessoas? Ele aparece uma hora atrasado para o trabalho? Para uma reunião de negócios? Para pessoas que ele respeita? Porque parece que ele não respeita seu tempo, e casar com você o faz pensar que ele tem mais flexibilidade", observou.

A esposa confirmou que ele nunca se atrasava para o trabalho, levantando mais questões sobre o respeito ao tempo dela. Outros também expressaram preocupação com o tratamento silencioso que ele estava dando a ela, apontando que isso também era prejudicial.

"Longos períodos de não comunicação também são manipulação", observou alguém. "Em vez de abordar o problema de sua constante impontualidade, ele está mudando o jogo para fazer você se sentir culpada por supostamente 'humilhá-lo'. Ele está agindo de maneira insensível". As informações são do Mirror.