Mãe tira filha da creche após violação da "regra do não toque"

Deixar seu filho na creche pela primeira vez pode ser uma experiência angustiante para qualquer pai, mas muitos encontram conforto sabendo que seus pequenos aprenderão novas habilidades sociais. Além disso, pode ser uma experiência empolgante para eles.

Os pais esperam que o pessoal da creche experiente cumpra suas preferências ao cuidar de seus filhos. No entanto, uma mãe ficou furiosa quando a equipe da creche ignorou sua "regra do não toque" e continuou abraçando sua filha - o que resultou na retirada da criança da creche.

Ela acreditou que a equipe tinha "ultrapassado os limites" ao abraçar repetidamente sua filha de 3 anos quando ela estava chateada. Ela explicou que a criança "não se sentia segura", estava "aterrorizada" e sofria de "ansiedade terrível" toda vez que a mãe a levava para a pré-escola, em um post no Kidspot.

pexels-dilara-dogar-18511343

A mãe tentou explicar à equipe que sua filha não gostava de abraços e pediu que não a abraçassem para acalmá-la quando ela estava chateada, dizendo: "eu sei que alguns bebês, até mesmo meu filho de 1 ano, adoram abraços e se sentem seguros dessa maneira, mas minha filha não". Ela também forneceu uma lista de métodos alternativos para confortar a criança.

Coisas como dar-lhe um livro, seu brinquedo favorito ou levá-la para um lugar tranquilo sozinha, que ela considerava pedidos razoáveis. No entanto, ficou horrorizada ao perceber que eles ignoraram suas instruções quando viu uma das professoras pegar sua filha e tentar abraçá-la.

Ela explicou como sua filha estava "completamente fora de si" e chutava e gritava como resultado.

Ela tentou ser compreensiva e pediu educadamente que não fizessem isso de novo, mas eles continuaram tentando abraçar a criança. Ela explicou ainda: "ela choraria e eu teria que lembrá-los. Sim, há muitas crianças na sala, eu entendo que seria difícil lembrar de tudo".

"Tenho enorme respeito por todos os professores, meu marido é professor, mas isso foi diferente. Senti que estava constantemente me repetindo e lutando muito para ajudar minha filha a se sentir segura na creche. Não deveria ser tão difícil ajudar cada criança a se sentir segura? Não parecia certo para mim".

Chegou a um ponto em que a mãe teve que tomar a decisão de retirar sua filha da creche, já que a filha lhe disse que não gostava das professoras e como elas a abraçavam. A mãe admitiu que lamentou não ter feito isso antes, com uma mensagem para outros pais: "siga sua intuição".

Ela transferiu a filha para uma nova creche e, após contar o que aconteceu, disse: "eles foram incríveis. Eles criaram um espaço tranquilo e confortável para ela, com almofadas, livros e sem outras pessoas por perto. Eles a deixaram observar até que se sentisse à vontade para participar das atividades. Eles me permitiram ficar por perto o quanto eu precisava". Agora, sua filha aproveita a creche porque os professores sabem que ela não gosta de abraços. As informações são do Mirror.