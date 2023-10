Mãe é criticada por colocar o bebê recém-nascido para dormir em seu quarto

Uma mulher está passando por momentos tensos em seu casamento depois que uma atitude “inofensiva” acabou revelando um lado desconhecido da personalidade de seu marido.

Publicando no Reddit, ela pediu por apoio para entender se realmente agiu errado ao permitir que seu bebê, de três meses, dormisse em seu quarto junto com ela e o marido.

Sem se identificar, a mãe conta: “Meu marido e eu temos um bebê de 3 meses. Ele tem problemas para dormir e costuma fazer bastante barulho até pegar no sono perto das 2 da manhã”.

“Meu marido decidiu dormir no sofá desde que o bebê nasceu, foi escolha dele por não querer ser acordado quando o bebê acorda durante a madrugada para ser alimentado ou trocado durante a noite. Ele também disse que dorme no sofá para ‘garantir que eu fique confortável’ e que ele não me atrapalhe nos cuidados noturnos com o bebê”, conta a mãe.

Ela foi criticada

Os problemas começaram quando o pai do bebê decidiu voltar a dormir no quarto. Ele ficou incomodado quando a mãe levou o bebê para o quarto para dormir em seu próprio berço, localizado perto da cama dela.

“Ele ficou completamente bravo comigo e literalmente queria que eu tirasse o bebê do quarto. Ele nem estava chorando nem nada, apenas dormiu tranquilamente e não representava um problema”, conta.

“Meu marido está de licença paternidade e não tem que acordar cedo pela manhã para justificar alguma chateação com isso, e quando está acordado ele se dedica aos cuidados do filho junto comigo”.

“Fiquei me sentindo mal por ele esperar que eu colocasse nosso filho para fora do quarto, mas ao mesmo tempo acho que não devo ficar assim. Eu agi errado”?

Após lerem as declarações da mulher, os usuários afirmaram que ela não está errada em se sentir incomodada.

“Seu marido é quem está errado nessa situação. Ele está de licença paternidade e deve saber que é necessário acordar com o bebê uma vez ou outra”, comentou uma pessoa.

“Você deveria fazer seu marido saber que ele é pai agora e precisa agir desta forma”, finalizou outra.