Celebração da vida: o casamento que uniu um sobrevivente de câncer e seu doador de medula

Um homem que superou o câncer teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o doador de medula óssea que salvou sua vida e decidiu honrá-lo, convidando-o para ser o padrinho de seu casamento. Apesar das barreiras geográficas, culturais e linguísticas que os separavam, nada disso importou no momento emocionante em que se encontraram.

Ben Clark, residente em Iowa, Estados Unidos, foi diagnosticado com um raro câncer sanguíneo em 2010. Após um período de remissão, a doença retornou. Enquanto ele e sua esposa planejavam seu casamento, receberam uma notícia incrível: um doador compatível havia sido encontrado!

O doador, Jan Rolfes, viajou da Suécia para participar do casamento. “Quando conheci Ben, sabia que um dos seus maiores desejos era encontrar o doador de medula óssea. Decidi procurá-lo para convidá-lo para o casamento, mesmo sabendo que era uma tentativa arriscada”, compartilhou Jaye Clark, esposa de Ben. A presença de Jan no casamento foi um momento inesquecível para todos.

O diagnóstico inicial foi devastador. Em 2010, Ben foi diagnosticado com linfoma linfoblástico de células T, uma forma rara de câncer no sangue. O tratamento foi desafiador, mas com determinação, ele enfrentou cada etapa.

Para encontrar um doador compatível, Ben se cadastrou na DKMS, uma organização internacional sem fins lucrativos que conecta doadores e receptores. A ajuda veio de longe, da Suécia, do outro lado do Oceano Atlântico. Jan Rolfes, o doador, compreendeu desde jovem a importância de doar medula óssea, após a perda de um amigo da família para a leucemia.

Quando a DKMS entrou em contato com Jan, ele não hesitou em doar suas células estaminais quando Ben precisou, dois anos depois.

Além de comparecer ao casamento, Jan teve a honra de ser o padrinho da cerimônia. “Quem melhor para ser seu padrinho do que aquele que lhe deu uma segunda chance na vida? Era a escolha certa”, afirmou Ben.

O casamento tornou-se uma celebração não apenas do amor entre Ben e sua esposa, mas também da vida, graças ao gesto generoso de Jan. “Estou aqui hoje por causa dele. Embora seja o nosso dia especial, inicialmente, ele - Jan - é a razão pela qual continuo vivo e posso me casar com minha melhor amiga. Queremos que todos presentes saibam disso”, concluiu Ben emocionado.

