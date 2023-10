Amigos fazem pacto: se casar se estivessem solteiros aos 30 anos

Enquanto muitas pessoas "concordam" em se casar com seu melhor amigo se ambos estiverem solteiros mais tarde na vida, poucos realmente seguem em frente com isso. No entanto, para uma mulher, essa promessa se concretizou, e ela agora celebra a chegada do seu terceiro filho com seu melhor amigo do ensino médio, que se tornou seu marido.

Em uma postagem no Reddit, ela respondeu à pergunta "pessoas que fizeram um pacto de casamento com alguém do tipo 'se ambos estivermos solteiros aos 40, vamos nos casar' e seguiram em frente, como foi?". Ela explicou como essa decisão mudou sua vida de maneiras inimagináveis, afirmando: "deu certo para mim! Amo-o profundamente e faria tudo de novo".

Durante a amizade deles, ambos namoraram outras pessoas acreditando que eram "a pessoa certa" para eles. No entanto, eles sempre voltavam um para o outro a cada decepção amorosa.

"Agora, fazemos piadas um com o outro", ela acrescentou. "(Dizemos um ao outro) 'Poderíamos ter tido isso tão ruim'. Isso nos faz valorizar um ao outro ainda mais. (Nós somos) amigos desde o final da adolescência e fizemos o pacto dos 30 anos".

Desde que disse "sim", o casal feliz teve três filhos e agora está indeciso sobre ter o quarto. Compartilhando conselhos para quem procura o amor, ela disse: "encontre alguém bom e espere. Os turbulentos anos 20 são cheios de ciúmes e descobertas sobre si mesmo. Veja se eles ainda são um parceiro de vida compatível no final. Ciúmes e inseguranças atrapalham, procure alguém com quem você ficará feliz em ver crescer".

Enquanto funcionou para este casal feliz, outros desistiram de seu pacto ao encontrar alguém mais adequado a eles.

Um usuário simplesmente disse: "casei. Ela ainda está solteira. Desculpe, Sarah". Outro acrescentou: "minha esposa reserva casou-se há dois anos. Não estou chateado - a esposa dela é adorável e nos damos muito bem. Ainda tenho alguns anos. Deveria ter tido uma reserva para minha reserva".

Uma terceira usuária disse: "fiz isso com um amigo da faculdade. O casamento durou três minutos. Bem, legalmente, durou cinco meses, mas moramos juntos por quatro semanas - descobrimos por que éramos apenas amigos antes do casamento". As informações são do The Mirror.