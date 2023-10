Amiga cobra por estadia: lista de despesas deixa mulher chocada

Uma amizade que já dura quatro décadas e, de repente, uma conta detalhada por cada gasto durante a estadia. Essa foi a surpresa desagradável que uma mulher experimentou ao visitar sua amiga de infância, agora morando no exterior.

As duas mulheres se conhecem desde os 6 anos e, agora, aos 50, a amiga convidou a mulher e seu marido para uma semana em sua casa. Ela até se ofereceu para organizar uma festa de 50 anos para o marido da amiga, que estaria comemorando seu aniversário durante a visita.

Eles fizeram passeios turísticos enquanto estavam lá, incluindo uma estadia em outra cidade, que a mulher estava disposta a pagar, além de outras contribuições. No entanto, em vez disso, ela recebeu uma lista totalmente detalhada de custos - até o último centavo.

pexels-ono-kosuki-5999874

"Aqui está a lista", ela compartilhou no Reddit. "US$152,10 - estadia em quarto de hotel em outra cidade (isso eu entendo). US$105,00 - gasolina (para nos conduzir pela cidade e fora dela durante nossa estadia para nos mostrar os pontos turísticos). US$90,00 - comida de aniversário para a festa de 50 anos do marido (isso também entendo, suponho, mas se você oferece para dar uma festa para alguém, geralmente não espera que eles paguem metade disso).

"US$136,20 - aluguel de carro (quando voamos para outra ilha com eles por alguns dias, entendo isso também). US$21,00 - gasolina (imagino que seja para dirigir na cidade, certo?). US$6,50 - estacionamento (por simplesmente estacionar o carro na cidade por um dia! Sério?). US$27,00 - estacionamento no aeroporto (quando estacionamos o carro no aeroporto antes de pegar um voo para a outra ilha por 2 dias. Sério?). Total: US$537,80".

Ela concluiu: "fiquei chocada com isso! Teria dado a eles algumas centenas para cobrir o quarto de hotel e a comida de aniversário, mas pedir que pagássemos pela gasolina e pelo estacionamento é ridículo! Especialmente os míseros US$6,50! E o fato de não ser apenas US$500, mas US$537,80! Eles nos convidaram para visitar e, sem nosso conhecimento, o tempo todo estavam somando todas as coisas que fizemos para dividir o custo de tudo.

Os leitores puderam entender sua indignação no Reddit. Uma pessoa sugeriu: "como sobre 'querida amiga, peço desculpas completamente pela minha negligência. Eu realmente não percebi que nossa amizade de longa data havia se transformado em uma relação transacional. Estou sinceramente grata a você por me informar. Diante disso, deduzi o custo de sua estadia conosco na data XXXX de sua fatura recente. Portanto, você me deve US$39,25. No entanto, não sou mesquinha a ponto de exigir uma quantia de dinheiro de alguém que um dia considerei tão querido, então, por favor, considere a dívida liquidada. É honestamente o mínimo que posso fazer. Desejo-lhe muita felicidade nos anos que virão'".

Uma segunda pessoa ecoou: "pessoalmente, eu diria 'não percebi que cobrar despesas dos convidados era algo aceitável - que alívio! Aqui está um resumo do que sua visita nos custou, e esta quantia é sua parte. Deduzi o que devemos a você, e o saldo devido é $xxx. Deixe-me saber como você gostaria de resolver isso!'".

Um terceiro disse: "minha reação seria apenas buscar respostas. Como a divisão de custos não foi comunicada? Devo estar perdendo alguma coisa. Receber uma fatura surpresa até o último centavo após uma viagem internacional não parece muito com férias. Ou amizade." As informações são do Mirror.