Vingança silenciosa: como uma denúncia anônima pôs fim à carreira de uma advogada

Todos nós já tivemos que lidar com colegas de trabalho difíceis em algum momento de nossas carreiras. Alguns de nós optam por ignorar as provocações, enquanto outros podem ponderar maneiras mais severas de lidar com esses colegas a longo prazo. Um homem compartilhou a história de como buscou vingança contra sua colega de trabalho, encerrando sua promissora carreira.

James* trabalhava em uma pizzaria quando estava na faculdade. Sua colega de trabalho, Sally, era conhecida por sua natureza vingativa e por criar muita confusão. Ela tinha o hábito de escolher um alvo e intimidá-lo até que desistisse do emprego. James se tornou um desses alvos, e ele realmente precisava do emprego.

No entanto, Sally continuou a assediá-lo, prejudicando suas horas de trabalho e impactando sua saúde financeira e mental. Ela fazia acusações falsas, gritava com ele e conspirava com outros colegas para prejudicar sua reputação.

Mas o que realmente selou o destino de Sally foi seu envolvimento em atividades ilegais. Como estudante de Direito, ela estava recebendo benefícios sociais destinados a pessoas desempregadas, embora estivesse empregada na pizzaria.

Para ingressar na carreira jurídica, Sally precisava ser admitida na ordem dos advogados, e qualquer irregularidade, como fraude, poderia desqualificá-la permanentemente.

Patrao-e-funcionario-Christina-Morillo

Imagem: Christina Morillo / Pexels

Denúncia e crimes

James, desesperado para se vingar, fez uma denúncia anônima sobre a fraude de bem-estar de Sally. Normalmente, o departamento de bem-estar não investigava todas as denúncias, mas, para a surpresa de James, eles decidiram agir desta vez.

Oficiais do departamento de bem-estar apareceram na pizzaria, informando que várias denúncias foram feitas contra Sally. O chefe da pizzaria, ao invés de proteger sua funcionária, colaborou com as investigações, fornecendo imagens das câmeras de segurança.

Quando confrontada pelos oficiais, Sally confessou seus crimes. Como estudante de Direito, ela deveria saber o direito de permanecer em silêncio, mas sua confissão a levou a receber uma sentença suspensa que a desqualificou para a advocacia.

Sally acabou abandonando a faculdade, enquanto James continuou trabalhando na pizzaria e eventualmente se formou, levantou o The Mirror.

* James é um nome fictício usado para proteger a identidade do entrevistado.