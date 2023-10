Vídeo: Moto fantasma? Veículo é visto andando sozinho por rua e intriga moradores

Um vídeo curioso e assustador deixou os moradores de Jataí, sul do estado de Goiás, intrigados. Nas imagens, feitas por câmeras de segurança, é possível notar uma moto atravessando um cruzamento sem nenhum condutor e em alta velocidade.

Segundo o g1, um morador local informou que a moto só parou após bater em um carro estacionado. De acordo com a matéria, a filmagem foi feita no último domingo (15).

O proprietário do carro disse em entrevista à TV Anhanguera que notou o carro amassado e sem retrovisor ao sair de casa e imaginou que alguém havia batido no veículo pois reparou na moto caída próximo a um terreno baldio.

O homem então pediu a um vizinho imagens de câmeras de segurança, porém nenhuma registrou o momento da batida. Eles se surpreenderam ao notar que a moto estava andando sozinha.

De acordo com o proprietário do veículo, eles ficaram 20 minutos analisando os vídeos e, ao retornar para casa, a moto já não se encontrava mais no local.

Assista ao vídeo:

Mistério: “moto-fantasma” circula por ruas de cidade | via SBT News pic.twitter.com/QGZ9U1HT0f — perrenguematogrosso (@perrenguemt) October 17, 2023

Internautas detonam SBT após sorteio de viagem para Israel em meio a conflito e estas foram as reações

A emissora de Silvio Santos, o SBT, foi alvo de críticas na web após veicularem uma propaganda da empresa Ultrafarma, no último domingo (15), com o sorteio de uma viagem para a Terra Santa. A oferta gerou repercussão negativa devido ao contexto atual em que o território se encontra em conflito contra o Hamas.

Assista abaixo ao vídeo que mostra os detalhes do sorteio que inclui também a premiação de alguns aparelhos celulares. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o seguinte link).

Quem quer? SBT está sorteado uma viagem para Israel.pic.twitter.com/bIiwcz3Kg3 — PAN (@forumpandlr) October 16, 2023

