Técnica revelada: o segredo para ovos mexidos cremosos sem leite, creme ou manteiga

Os ovos mexidos são um prato clássico de café da manhã e muitas pessoas têm suas próprias dicas e truques para torná-los ainda mais deliciosos. Alguns preferem a riqueza do sabor da manteiga, enquanto outros adicionam ervas ou especiarias para um toque extra.

No entanto, um entusiasta da culinária conhecido como James, autor do blog Fork and Twist, recomenda uma abordagem "menos é mais" e uma técnica inesperada: o cozimento a vapor. Se você é uma pessoa preocupada com a saúde e deseja desfrutar de ovos cremosos sem adicionar calorias extras, essa técnica é para você.

A técnica de James elimina completamente a necessidade de manteiga, leite, creme ou óleo, mas promete ovos mexidos incrivelmente cremosos. Ele explica: "estamos falando dos ovos mais cremosos que você já experimentou, mais cremosos do que você já conseguiu fazer e tudo isso sem creme e sem leite. Sem óleo e sem manteiga. Como, você pergunta? Tudo se resume à técnica".

A técnica envolve simplesmente cozinhar os ovos a vapor, em vez de mexê-los em uma panela com gordura, como é comum. Embora essa versão mais saudável do prato exija um pouco mais de tempo de preparo, o resultado são ovos cremosos e ricos que ainda são saudáveis.

Ovos-mexidos-ALINA-MATVEYCHEVA-Pexels

Imagem: ALINA MATVEYCHEVA / Pexels

Vapor

O processo consiste em colocar uma tigela resistente ao calor sobre cerca de 3 centímetros de água fervente no fundo de uma panela. O calor do vapor irá cozinhar os ovos lentamente, tornando-os grossos e cremosos. Basta mexê-los conforme desejado à medida que cozinham.

Essa técnica deve levar cerca de 15 minutos, e James recomenda o uso de 4 a 6 ovos para servir duas pessoas. Ele observa que essa técnica pode não ser adequada se você deseja preparar apenas um ou dois ovos, pois eles cozinhariam muito rapidamente.

No entanto, para aqueles que têm alguns minutos extras de manhã e desejam desfrutar de ovos mexidos excepcionalmente cremosos, vale a pena experimentar essa técnica inovadora, segundo o The Mirror.

Lembre-se de que, embora a técnica elimine a necessidade de ingredientes ricos em calorias, a chave para ovos mexidos deliciosos ainda está na técnica, então siga as instruções cuidadosamente e ajuste conforme necessário para atender ao seu gosto.