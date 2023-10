Psicóloga revela mentirinhas que tornam vida de pais mais fácil

Mentir é geralmente desencorajado, e ensinamos nossos filhos a dizer sempre a verdade. No entanto, uma psicóloga infantil argumenta que contar algumas "mentirinhas" inocentes para as crianças pode tornar a vida dos pais mais fácil e promover o desenvolvimento saudável das crianças.

A Dra. Alison McClymont, especialista em psicologia infantil, sugere que, em média, os pais podem contar cerca de 34 "mentiras brancas" por dia para seus filhos. Essas mentiras podem ser benéficas para promover a autoestima, criatividade e estabelecer hábitos saudáveis.

Uma das mentiras recomendadas é elogiar a arte das crianças, independentemente de sua qualidade. A Dra. McClymont argumenta que isso ajuda a desenvolver a autoconfiança, imaginação e expressão.

Outra mentira benéfica é dizer às crianças que "todos nós vamos para a cama" quando é hora de dormir. Isso pode facilitar a transição para o sono, evitando que as crianças se sintam excluídas ou que estão perdendo algo.

Crianca-com-a-mae-August-de-Richelieu-Pexels-1

Imagem: August de Richelieu / Pexels

Aprendizado

Quando chega a hora de desligar os dispositivos eletrônicos, como os videogames, afirmar que "é ilegal jogar após as 20h" pode ajudar a controlar o tempo de tela e incentivar outras atividades.

Além disso, a Dra. McClymont sugere mentir sobre coisas como o sabor de um bolo, a importância de aprender na escola, e até mesmo a ameaça de um dedo ficar preso no nariz se a criança não parar de mexer nele.

É importante observar que essas mentiras são inocentes e destinadas a promover o bem-estar das crianças e facilitar a vida dos pais. No entanto, cada criança é única, e os pais devem adaptar essas estratégias às necessidades e personalidades individuais de seus filhos, levantou The Mirror.

O equilíbrio entre incentivar a imaginação, promover hábitos saudáveis e manter um relacionamento de confiança com as crianças é fundamental. Portanto, a aplicação dessas mentiras deve ser feita com cuidado e responsabilidade, garantindo que as crianças compreendam a diferença entre mentiras inofensivas e situações em que dizer a verdade é fundamental.