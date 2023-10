Pais são criticados por não enviar fotos de seu bebê recém-nascido para os avós

A chegada do primeiro filho de um casal deveria ser um momento de alegria compartilhado entre os novos pais e seus familiares, no entanto, dois pais de primeira viagem viram suas vidas virarem do avesso após a reação dos avós ser completamente inesperada.

Desabafando no Reddit, a mulher conta que ela e o marido avisaram somente algumas pessoas quando o trabalho de parto começou, entre as quais estavam seus pais.

“A reação imediata deles foi perguntar se mudamos de ideia quanto a eles nos esperarem no hospital, mesmo após passarmos semanas dizendo que não queríamos ninguém no hospital. Minha mãe então disse que estava pegando as coisas e indo para minha casa, algo que imediatamente dissemos que não”.

“Depois de mais de 20 horas em trabalho de parto, quando avisamos sobre o nascimento do bebê, a primeira coisa que ouvimos foi um pedido por fotos. Entendemos que eles estão animados com o neto, mas senti que eu estava sendo desrespeitada naquele momento”, conta a mãe.

“Por conta disso, decidimos adiar o envio de fotos para qualquer pessoa, inclusive o pai e a avó do meu marido que são suas pessoas mais próximas e queridas. Não consigo explicar o motivo, mas não queremos enviar fotos do nosso filho neste momento”.

Ela não sabe como agir

Diante da situação, os pais temeram que as imagens do filho fossem publicadas na internet para que qualquer pessoa pudesse ver, algo que eles queriam evitar a todo custo.

No entanto, a decisão do casal não foi bem-vista pelos pais da mulher, que prontamente reclamaram da atitude.

“Meus pais perderam a cabeça e começaram a nos bombardear com ligações e mensagens a ponto de me fazer chorar. Meu marido ligou para o meu pai pedindo por respeito, e teve o telefone desligado em sua cara”.

“Depois da alta, envie mensagens a meus pais para fazermos uma chama de vídeo para eles conhecerem o bebê, mas fui ignorada até que ontem minha mãe finalmente respondeu”.

“Ela disse que ficou chorando o tempo todo e que foi torturante ter que esperar por uma foto do bebê. Então eu disse a ela que todo o meu trabalho de parto acabou sendo sobre ela e o que ela e meu pai queriam, e não sobre nós e nosso bebê”.

Leia também: Mulher fica de coração partido ao tomar dura decisão sobre seu bebê

“Eu falei novamente que eles têm que respeitar a nossa decisão e que não me importo se todo mundo envia fotos dos recém-nascidos, mas isso não é algo ok para mim. Nós estamos errados em estabelecer este limite?”, questiona a mulher.

Entre os usuários do Reddit, a opinião foi unânime: eles não estão agindo errado.

“Seus pais não têm direito de exigir fotos do neto e muito menos de te tratar desta forma. Eles precisam arcar com as consequências de seus próprios atos”, comentou uma pessoa.

“Achei apenas exagerado excluir os entes queridos do seu marido já que eles são próximos a vocês. Você poderia ter pedido a eles para manter a foto em segredo”, comentou outra.