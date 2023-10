Mulher tenta copiar a tatuagem de sua amiga, mas acaba se arrependendo do resultado

Tatuagens são formas de se expressar e muitas vezes carregam significados únicos. Para uma mulher e seu companheiro, sua mais recente aquisição foi uma expressão única do relacionamento e companheirismo entre eles.

Justamente por isso, ela recorreu ao Reddit para revelar como agiu com uma conhecida que tentou “descaradamente copiar” o desenho de sua tatuagem única.

Sem se identificar, a mulher explica que o desenho em questão foi feito por ela e pelo marido como uma forma de celebrar a união do casal. Enquanto eles mostravam a nova tatuagem para seus amigos, ela percebeu que a jovem, de quem não é muito próxima, demonstrou um interesse anormal no desenho.

“Ela até chegou a tirar algumas fotos que eu achei estranhas, mas deixei passar. Ela não tinha tatuagens, então quando ouvi rumores de que ela estava tentando conseguir uma cópia da minha, eu achei estranho”.

“Honestamente, eu suspeitei disso por causa da foto. Ela começou a mostrar o desenho para alguns amigos meus e achou que eles não me contariam. Mas aí vem a parte mais doida da história, ela veio me pedir recomendações de tatuadores que não cobrassem muito caro”, explica.

O barato saiu caro

Seguindo com seu relato, mulher conta que quando questionou a colega sobre qual desenho ela tatuaria, ela acabou desconversando e disse que ainda não tinha certeza do desenho que seria escolhido.

“Já sabendo que ela iria copiar minha tatuagem, eu indiquei o ‘pior tatuador’ que eu já conheci. Tenho duas tatuagens feitas com ele, uma que é foi de brincadeira e outra que estourou completamente e eu acabei cobrindo. Ele é tatuador nas horas vagas e trabalha no metrô no restante do dia”, conta.

“Eu tinha certeza que ela não ia se preocupar em pesquisar sobre o tatuador, então ela apenas foi e fez sua tatuagem barata e olha, ficou horrível. Está toda estourada e as linhas não são retas. Eu e meu marido estamos rindo disso, mas alguns amigos acham que foi maldade”.

“Ela vai ficar bem, mas vai ter para sempre uma versão horrível da minha tatuagem. Acho que é o que ela merece”, finalizou a mulher.

Para os usuários do Reddit, no entanto, ela e a mulher estão erradas na situação.

“Você é um adulto e deveria ter dito a ela que não queria que sua tatuagem fosse copiada”, comentou uma pessoa.

“É algo permanente no corpo dela. Vocês duas estão erradas nessa história”, finalizou outra.