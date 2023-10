Mãe se arrepende do nome da filha: chamo-a só de "bebê"

Nomear um bebê é uma tarefa que demanda cuidado e reflexão, mas mesmo com todo o tempo e energia investidos, algumas vezes encontrar o nome ideal para seu filho parece impossível. É uma decisão importante que pode gerar arrependimentos, como uma mãe que recentemente compartilhou sua experiência no Reddit.

Ela desabafou sobre o nome que escolheu para sua filha e a dificuldade de "se apaixonar" por ele. "Eu tive muita dificuldade para escolher o nome da minha filha. Chegou ao ponto em que nos pressionaram a decidir antes de deixarmos o hospital", escreveu ela. "Pensei muito nisso, pesquisei, fiz listas e gastei horas e horas tentando escolher".

No último minuto, ela e o marido decidiram pelo nome Jade, principalmente porque ele gostava dele, e ela queria escolher um nome que sua filha gostasse no futuro. Entretanto, quase um ano após o nascimento da criança, a mãe lamenta sua escolha.

A mãe confessa que odiava tanto o nome que durante um tempo chamava sua filha de "bebê" em vez de usar Jade. Ela explica: "não consigo pensar em nenhum apelido ou outra opção, o que tornou tudo mais difícil".

Mae-e-filha-Daria-Obymaha-Pexels-1

Imagem: Daria Obymaha / Pexels

Conflitos internos

Inicialmente, ela gostaria de nomear a filha Charlie, mas hesitou porque achou que sua filha se pareceria mais com ela. Agora, ela acha que Charlie teria sido uma escolha mais adequada.

No entanto, ela está determinada a encontrar uma maneira de amar o nome Jade e superar o arrependimento. Compartilhando seu dilema, ela recebeu apoio e sugestões úteis. Uma pessoa elogiou o nome Jade como uma escolha sólida e versátil, fácil de pronunciar e com significado bonito.

Outra sugeriu um apelido carinhoso, "Jadey bug", enquanto outra recomendou comprar uma joia de jade para criar uma ligação mais positiva com o nome. No final, a mãe está em busca de aceitar a escolha que fez e encontrar a alegria em seu nome original, levantou o The Mirror.