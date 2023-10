Mãe enfrenta críticas por amamentar filho de 3 anos

Martina Darling, uma mãe que continua a amamentar seu filho de 3 anos, enfrentou críticas e comentários negativos online, mas permanece firme em sua decisão, acreditando que é o melhor para seu filho.

Quando Martina deu à luz Winston, há 3 anos e meio, em Stowmarket, Suffolk, ela não tinha certeza se amamentaria ou usaria fórmula. No entanto, ela acabou desenvolvendo um forte vínculo com seu filho por meio da amamentação.

pexels-wendy-wei-3074935

Imagem: Pixabay

Compartilhando sua jornada de maternidade online, Martina recebeu uma série de comentários negativos, mas isso não a fez reconsiderar sua decisão. Ela pretende continuar a amamentação até que Winston manifeste o desejo de parar, mesmo que isso seja emocionalmente difícil para ela.

Ela explicou: "quando comecei a compartilhar isso online, especialmente no TikTok, recebi muitos comentários negativos. Muitas pessoas estavam questionando minhas escolhas de maternidade. Muitos diziam que eu fazia isso em busca de atenção e que era incestuoso e repugnante, o que acho muito doloroso".

Martina enfatiza que a amamentação é parte de seus valores como mãe e que ela fará o que é melhor para seu filho, independentemente das opiniões alheias. Ela acredita que a amamentação é uma maneira importante de manter o vínculo entre ela e Winston.

A mãe de Winston e seu marido, Tom, receberam o filho em janeiro de 2020, e Martina começou a maternidade com a mente aberta, sem uma preferência clara entre amamentação e fórmula. Embora tenha enfrentado dificuldades iniciais com a amamentação, ela persistiu e acabou encontrando a conexão que buscava com seu filho.

Os comentários negativos começaram quando Winston tinha cerca de 18 meses, com pessoas dizendo a Martina que seu filho era "muito grande" para ser amamentado. A pressão social a fez parar de amamentar em público, mas ela não tem medo de ser aberta sobre sua escolha de maternidade.

Martina deseja que, ao compartilhar sua jornada de amamentação, ela possa encorajar outras mães a não se sentirem julgadas por continuar a amamentar seus filhos à medida que eles crescem. Ela ressalta a importância de não julgar as decisões de maternidade de outras mães, pois cada mãe está fazendo o melhor que pode para sobreviver a cada dia. As informações são do Mirror.