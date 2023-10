Inquilino é ameaçado de despejo por atraso de 15 minutos

Um inquilino dos Estados Unidos está furioso com seu senhorio britânico após receber um aviso de despejo por um atraso de apenas 15 minutos no pagamento do aluguel. Ele alega que o atraso foi culpa do senhorio.

Pagar o aluguel pontualmente é uma obrigação para quem aluga uma propriedade. No entanto, às vezes, situações fora do controle do inquilino podem resultar em um atraso de algumas horas, ou até mesmo minutos, no pagamento. Enquanto muitos senhorios demonstram compreensão diante dessas situações, outros podem ser menos tolerantes e aplicar uma taxa por atraso.

Imagem: Pixabay

No entanto, um inquilino dos Estados Unidos alega que seu senhorio foi além do esperado e ameaçou despejá-lo por um atraso de apenas 15 minutos no pagamento do aluguel. A surpresa dele foi ainda maior quando recebeu a carta de despejo, que incluía uma lista de todas as taxas que teria que pagar, incluindo uma taxa de 150 libras apenas pela notificação de despejo.

Além disso, o inquilino foi informado que teria que pagar US$148 em taxas de atraso, além de suas despesas mensais usuais, como aluguel de "pet" no valor de US$20, custos de estacionamento reservado de US$35 e o aluguel mensal de US$1.479.

Ele explicou que todas essas taxas elevaram seu aluguel mensal de US$1.479 para US$1.988 . Afirmou ainda que era absurdo um banco não confiar nele para pagar US$900 em parcelas mensais de hipoteca, mas esperar que ele desembolse o dobro em aluguel.

Em uma postagem no Reddit, o inquilino expressou sua frustração, questionando a necessidade de uma taxa de 180 libras apenas para redigir uma carta de despejo. Ele argumentou que o senhorio já teria cópias prontas da carta, e que a falta de manutenção do apartamento não justificava os preços elevados.

O inquilino também culpou o atraso no pagamento ao senhorio, alegando que o método de pagamento utilizado torna difícil cumprir o prazo. Ele explicou que é obrigado a pagar com ordem de pagamento, o que requer uma visita aos escritórios do senhorio, que fecham 15 minutos antes de ele chegar em casa.

Os comentários na postagem sugeriram que o inquilino verificasse o contrato de locação que assinou quando se mudou para o imóvel, já que as leis de propriedade no Texas, onde ele reside, exigem um "período de carência de três dias antes que as taxas de atraso possam ser aplicadas".

Outros comentaristas expressaram indignação com a situação e aconselharam o inquilino a não se atrasar para a audiência de despejo, caso ele opte por contestar a decisão do senhorio.