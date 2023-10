Homem proíbe a namorada de fazer uma tatuagem e afirma: ‘Foi para o bem dela’

Após compartilhar sua história no Reddit, um homem foi duramente criticado pela maneira como lidou com as questões de saúde mental enfrentadas por sua namorada. Segundo o relato, ele afirma apenas estar pensando no bem da companheira, que foi “movida pela doença” a tomar uma atitude definitiva.

Sem se identificar, o homem conta que a namorada foi diagnosticada com Transtorno obsessivo-compulsivo, e que um dos principais sintomas vivenciados por ela é de fazer qualquer coisa em quantidades de 5.

“Ela faz terapia para tratar do TOC e em janeiro deste ano decidiu fazer uma tatuagem para homenagear sua mãe no aniversário de 5 anos de sua morte. Quando ela me falou eu sugeri que ela conversasse com seu terapeuta, e ele não achou uma boa ideia por acreditar que o fato era impulsionado por seu TOC”.

“Mesmo assim ela marcou um horário no estúdio de tatuagem e eu e alguns amigos conversamos sobre o assunto e acreditamos que precisávamos fazer alguma coisa, pois a decisão dela estava sendo alimentada pelo TOC, já que era o 5º aniversário da morte de sua mãe”.

Ele afirma que foi pelo bem dela

Seguindo com seu relato, o homem conta que não veria problemas na tatuagem se a namorada estivesse mostrando alguma evolução em seu tratamento para o TOC, no entanto, este não é o caso.

“Eu mandei um e-mail para a tatuadora e cancelei o horário dela. Uma hora antes do agendamento eu avisei que a consulta foi cancela e ela não conseguiu fazer a tatuagem no dia porque era o último horário disponível”.

“Eu sabia que ela ficaria chateada, mas não percebi o quanto. Passaram semanas disso e ela ainda está magoada. Sabemos que no futuro ela vai agradecer por isso porque era tudo influenciado pelo TOC, e ela sabe disso porque afirma estar se sentindo fisicamente doente sempre que pensa que não conseguiu a tatuagem no aniversário de 5 anos da morte da mãe. Eu agi errado?”, questiona.

Porém, apesar de “ter boas intenções”, os usuários do Reddit afirmaram que ele agiu completamente errado.

“Você está tratando sua namorada como uma criança incapaz de tomar decisões sobre o que fazer com seu próprio corpo e ultrapassou os limites ao cancelar a tatuagem”, comentou uma pessoa.

“Além de precisar de um melhor entendimento sobre o que é o TOC você também precisa pedir desculpas para sua companheira”, finalizou outra.