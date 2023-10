Homem é chamado de egoísta ao decidir levar o enteado a um parque de diversões

Um pai decidiu abrir seu coração por meio de uma postagem feita no Reddit. Por meio de um relato inconformado, ele explica como acabou sendo visto como “um péssimo pai”, pelos seus familiares.

Sem se identificar, o home conta que se casou com sua esposa, Kate, há 9 anos e que na época ela estava divorciada de seu ex-marido, o qual chama de Randy. Juntos eles são pais de um jovem de 15 anos chamado Finn, que tem dois meios-irmãos.

“A meia-irmã de Finn tem 8 anos e é cadeirante além de ter diversos problemas por conta de sua deficiência. Eu sei disso porque minha esposa e seu ex-marido sempre tocam no assunto já que por conta dos problemas da filha o pai do meu enteado e sua esposa o proíbem de fazer coisas típicas de crianças e adolescentes para não incomodar a menina. Eles dizem que ele tem que prestar mais atenção na irmã e menos nos amigos”.

“Nós, por outro lado, temos um filho de 6 anos que é autista em um grau severo. Lutamos para conciliar suas necessidades e a criação de Finn para que ele possa crescer e se divertir sem sofrer por conta da situação do irmão”, explica o homem.

As coisas ficaram complicadas

Segundo pai, recentemente o enteado vem passando por momentos delicados e sendo cobrado por outros familiares a ser “grato pelas coisas que tem” já que não precisa lidar com as dificuldades que os irmãos precisam. Mas ao mesmo tempo ele sente que o menino perdeu parte de sua infância por conta das limitações.

“Eu disse a minha esposa que iria levar Finn a um parque de diversões para ter um dia longe de tudo e todos. Nós fizemos isso na semana passada e ele se divertiu como nunca. Comeu tudo o que quis e se divertiu como nunca”, conta o pai.

“Porém, a reação dos outros foi negativa. Randy, sua esposa, os pais da minha esposa, os avós paternos dele e até mesmo meus pais foram conta minha atitude. Eles disseram que eu não deveria ter permitido que ele fizesse algo que os irmãos não pudessem fazer. Aparentemente a irmã dele ficou com o coração partido já que nunca poderá ir a um parque de diversões”.

“Do lado dos avós, eles acharam errado eu ter deixado meu filho para trás para ter um dia com meu enteado e consideraram isso falta de respeito. Minha esposa, por outro lado, acha que o que eu fiz foi incrível e que não agi errado, mas sei que ela está precisando lidar com as reclamações de todos. Eu realmente errei em alguma coisa aqui?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não fez nada de errado e não deve se desculpar ou envergonhar por conta de suas ações.

“Seu enteado vai se lembrar desse dia para sempre. Fico feliz em saber que você fez isso por ele. Aos 15 anos ele deve ser grato por sua saúde e viver como um adolescente saudável, não passar a vida quieto, sentado e dando atenção exclusiva aos irmãos”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado! É torturante proibir um filho saudável de fazer coisas que ele quer fazer só porque os demais não podem fazer! O que você fez foi honrável e ele nunca se esquecerá disso”, finalizou outra.