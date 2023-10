Grávida de gêmeos esconde gestação da família e diz ter motivos para fazer isso

Uma mulher grávida de gêmeos causou um grande desconforto em seus familiares após tomar a decisão de esconder a gravidez ao longo de toda a gestação. Segundo relato no Reddit, já que os familiares não se importaram em perguntar por ela ao longo dos últimos 2 anos, a mulher também não se importou em contar a novidade para a família.

Sem se identificar, a jovem mãe conta que não tem um relacionamento muito próximo de seus familiares, tirando seu avô que a ajudou a conseguir um bom emprego e a recebeu em sua casa até que ela conseguisse se estabelecer em uma nova cidade.

“Meus pais são divorciados, não tenho irmãos e não tenho muito contato com meus familiares no geral. Meu avô foi quem me ajudou a conseguir o emprego e eu realmente adoro a cidade em que moro agora. Fiz amigos por aqui e até estava gostando do cara com quem sai”.

“Depois de algumas decisões erradas, acabei grávida e o cara desapareceu sem deixar rastros. Então estava com um leve pânico e me preparando para ter um bebê, até que descobri que são dois bebês. Então por não ser próxima da minha família e estar trabalhando dobrado porque terei dois bebês, eu acabei não contando a eles que estou grávida de 36 semanas”.

A gravidez foi descoberta

No entanto, a calma da mulher acabou quando um telefonema de sua mãe revelou que a gravidez foi descoberta pelos familiares. Aparentemente uma de suas primas descobriu a gestação e fez questão de falar para todos.

“Eu não sei como foi isso, alguém que me acompanhou desde o começo saberia, mas não fiz questão de falar ou espalhar por aí. Não tive nem mesmo um chá de bebê”, conta.

“Minha mãe está horrorizada com o fato de eu não me preocupar em avisá-la que ela será avó e me acusou de estar distante, mas acho engraçado em lembrar que nos últimos dois anos ela nem mesmo ligou pra saber como eu estou. Eu tentei falar com ela diversas vezes, mas desisti depois de não conseguir”.

“Desde então, todos pareceram ficar sabendo e estão me ligando direto, irritados com o fato de ‘eu ter escondido’ a gravidez. Eu errei em algo”?

Para os usuários do Reddit, ela não fez nada de errado ao não contar sobre a gestação.

“Sua mãe desligou assim que ela percebeu que a gravidez não seria sobre ela. Agora que todos já sabem, aproveite o momento”, comentou uma pessoa.

“Comunicação é uma via de mão dupla, se você tentou contato e não conseguiu, não foi sua culpa”, finalizou outra.