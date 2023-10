Especialista alerta pais sobre game que traz perigo a crianças

Quando se trata de lidar com crianças, muitos pais se envolvem em brincadeiras inocentes. No entanto, um especialista em comportamento faz um alerta importante: existe um jogo que você nunca deve jogar com seus filhos, se quiser que eles te ouçam.

O analista de comportamento e pai de quatro filhos ApparentlyParenting revela que o jogo "Você Vai Me Impedir?" pode ser prejudicial e oferece uma solução simples para promover um comportamento adequado sem birras nem lágrimas.

O jogo a ser evitado

ApparentlyParenting explica que o jogo "Você Vai Me Impedir?" é uma armadilha que muitos pais inadvertidamente caem. O especialista demonstra em um vídeo no TikTok como esse jogo pode ser contraproducente. Quando uma criança está prestes a se comportar de maneira inadequada, a abordagem tradicional de dizer "Você não pode fazer isso" não é eficaz. Para os pais, isso é frustrante, mas para as crianças, é divertido. Em vez de confrontar a criança diretamente, o especialista recomenda uma abordagem diferente.

Em vez de jogar o "Você Vai Me Impedir?", ApparentlyParenting sugere ignorar o comportamento inadequado e redirecionar a atenção da criança para algo mais positivo e interessante.

Ele demonstra isso no vídeo, mostrando como uma simples mudança de foco pode desviar a atenção da criança do comportamento indesejado. Ele exemplifica, usando perguntas sobre contagem de contas e tópicos aleatórios de conversa.

Especialistas da escola de aprendizado infantil Children's Lighthouse Early Learning apoiam essa abordagem, argumentando que o redirecionamento não apenas ajuda a lidar com o momento, mas também ensina às crianças habilidades de enfrentamento e maneiras de lidar com suas emoções.

O conselho do especialista foi bem recebido por pais estressados no TikTok, que elogiaram a estratégia por proporcionar uma alternativa eficaz ao jogo prejudicial "Você Vai Me Impedir?".

Além disso, um pai compartilhou como adaptou a técnica para ensinar seu filho a distinguir entre os tons de voz, transformando uma brincadeira em um valioso aprendizado.

Lembrando que, ao lidar com crianças, é fundamental buscar estratégias que promovam um ambiente positivo e saudável, evitando jogos que possam resultar em tensões ou comportamentos indesejados. Portanto, considere as dicas do especialista para uma interação mais harmoniosa com seus filhos.